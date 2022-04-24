Великдень 2022: кращі привітання у віршах і картинках
24 квітня в Україні відзначають світле свято Великодня. Через війну богослужіння проводяться онлайн, також багато хто позбавлений можливості привітати рідних особисто.
У матеріалі ви знайдете вірші і добрі листівки, щоб привітати близьких людей дистанційно, де б ви не знаходилися.
Великодні привітання у листівках і віршах
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди й у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань.
Зі Світлим Великоднем! Благополучних і спокійних днів, добра тобі й твоєму дому. Нехай Господь захищає від усіх бід і береже твою душу.
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашна ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Христос Воскрес! Зі Світлим Великоднем вітаю! Миру, щастя і добра бажаю. Нехай в вашому домі буде лад та достаток. І щоб в сім'ї завжди панували доброта, турбота і розуміння.
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З Великоднем!
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Радісний надходить день,
Дзвонять дзвони: дзень-дзелень,
Понад міста, понад села
Лине вісточка весела.
Ясне сонце над селом,
Наче писанка, зійшло -
Вибігайте з хати, діти!
Як сьогодні не радіти?
Вийдем-вийдем на горбок,
Заспіваєм гагілок,
Що весна вже воскресла,
Нам Великдень принесла!
***
Як ми писали раніше, синоптики дали прогноз на Великдень.