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Великдень 2020: самі смачні і легкі рецепти святкових пасок

STYLERЖиття    18.04.2020 - 15:15
Великдень 2020: самі смачні і легкі рецепти святкових пасок
Великдень в Україні у 2020 році (Фото: freepik.com)

На Великдень можна приготувати не тільки традиційні паски, але і дуже смачні за оригінальними рецептами

Великдень в Україні у 2020 році святкується в неділю, 19 квітня. Однак у цьому році через пандемію коронавірусу Великдень пройде в умовах карантину. Це не привід скасовувати традиційні приготування і готувати великодні страви. Як швидко і легко приготувати паски – в матеріалі Styler.

Паска для новачків (з родзинками)

  • Борошно пшеничне — 600 г
  • Молоко — 300 мл
  • Масло вершкове — 180 г
  • Цукор — 200 г
  • Жовток курячий — 6 шт.
  • Дріжджі свіжі — 20 г або 8 г сухих
  • Цедра апельсина — за смаком
  • Сік апельсиновий — 150 мл
  • Цукор ванільний — 10 г
  • Сіль
  • Родзинки — 150 г або інші сухофрукти, цукати
  • Рослинна олія — для змазування форми
  • Глазур, декор

Рецепт: Родзинки ретельно помийте і залийте апельсиновим соком на 1 годину. Потім злийте сік, родзинки обсушіть паперовим рушником і трохи присипте борошном. Приготуйте опару. У тепле молоко додати дріжджі та 2 ч. л. цукру. Приберіть опару в тепле місце на 20-25 хвилин. Жовтки збийте з сіллю, цукром і ванільним цукром до пишної маси. Додайте в масу цедру одного апельсина і розм'якшене вершкове масло. Знову збийте до однорідної маси. В масляно-яєчну суміш влийте готову опару. Збийте ще раз. Борошно просійте і поступово додайте в масу, а потім лопаткою замісіть тісто. Воно має бути, як густа сметана. Накрийте плівкою і приберіть в тепле місце на 40-45 хвилин. Коли тісто підійде, додати родзинки, перемішайте лопаткою і знову поставте в тепле місце на 40-45 хвилин. Форми змастіть маслом і заповніть їх на 1/3. Накрийте рушник і дайте постояти ще 15-20 хвилин. Випікайте при температурі 170 градусів 15 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і печіть ще 15 хвилин. Після вимкнення духовки залиште паски всередині ще на 5 хвилин. Потім дістаньте і прикрасьте.

Паска сирна "Тірамісу"

  • 90 г меленої кави
  • 450 г води
  • 210 г печива савоярді
  • 2,1 кг сиру
  • 300 г йогурту
  • 150 г цукру
  • 270 г згущеного молока кімнатної температури
  • 180 г вершкового масла кімнатної температури
  • Какао для прошарку та обробки.

Рецепт: Заварити каву і відфільтрувати її. Підготувати форми для паски, вистелити їх марлею або агроволокном. Сир змішати з йогуртом і цукром, збити блендером до гладкості. До згущеного молока додати вершкове масло (обидва інгредієнти повинні бути кімнатної температури) і збити до стану крему. Підмішати крем до сирної маси. Для формування паски на дно відправити трохи сирної основи. Зверху в один шар розподілити савоярді, вмочаючи їх у каву. (Не бійтеся розламувати савоярді, щоб ідеально заповнити форму для паски). Поверх савоярді розподілити трохи сирної маси та присипати її какао-порошком. Повторити ще 2-3 рази. Підігніть краї тканини, закриваючи сирну масу. Встановити на паску вантаж і прибрати на ніч у холодильник для відтоку рідини та ущільнення. Перед подачею присипати паску какао-порошком.

Паска зі згущеним молоком

  • сир 1.25 кг
  • згущене молоко 1 банка
  • масло вершкове 300 г
  • пудра цукрова 0.5стакана
  • сметана 250 мл
  • родзинки-1 стакан
  • ваніль за смаком

Рецепт: Сир протерти через сито, додати масло, цукрову пудру. Сир, масло, цукрову пудру і ванілін, ретельно розтерти, додати сметану, згущене молоко, вимитий просушені родзинки. Масу ретельно перемішати, покласти в пасочницу, застелену марлею, зверху покласти гніт і поставити в холодильник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що треба обов'язково встигнути зробити перед Великоднем.

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