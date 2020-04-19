Великдень 2020: що обов'язково треба зробити сьогодні, традиції та обряди

Великдень 2020 - найголовніше свято для всіх православних українців. 19 квітня ми радіємо воскресінню Ісуса Христа, що своїм подвигом спокутував гріхи всіх людей. Великдень для українців - не тільки важлива релігійна подія, але і яскрава культурна спадщина, що передається з покоління в покоління.

Сьогодні головною традицією, безумовно, є, привітання "Христос воскрес" і "Воістину воскрес", а першою їжею повинна бути свячена паска. Яких ще важливих традицій потрібно дотримуватися, обряди, повір'я, традиції свята, що можна і не можна робити, а також як привітати рідних і друзів зі світлим святом картинками, листівками, віршами і прозою - все це ви знайдете в матеріалі Styler.

Що обов'язково треба зробити сьогодні, обряди і традиції.

Головні традиції сьогоднішнього дня пов'язані з великоднім частуванням, яке треба освячувати в храмі. Але цьогоріч від такого обряду краще утриматися через карантин в Україні. Замість цього можна прочитати молитву й освятити паску і яйця йорданською водою.

На Великдень сім'я збирається за святковим столом, пишно накритим частуваннями, і вітає один одного словами "Христос воскрес", "Воістину воскрес". Серед страв обов'язково паска, крашанки, інші страви - за бажанням. Як правило, це різні вироби з м'яса. З алкоголю - перевагу потрібно віддати червоному вину.

Цікавою традицією, яка прийшла до нас ще з часів Середньовіччя, це гра в битки. Фарбовані яйця б'ють один об одного два суперники, хто уцілів - той виграв. Особливий захват від цієї гри отримують діти.

За традицією, яйця і паски потрібно подарувати нужденній людині. Милостиня, як і будь-яка інша чеснота, має важливе значення саме в цей день.

Сьогодні треба радіти, бажати ближнім здоров'я і добра і прощати своїх ворогів і недоброзичливців.

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

Головні прикмети та повір'я на Великдень

Вважається, що під великодню неділю не можна довго спати, бо "хто спить, той своє щастя проспить". А той, хто першим побачить схід великоднього сонця, той буде не знати бід весь рік. Якщо в цей день сумувати, то весь рік буде таким же сумним.

Цікаві повір'я пов'язані з великодніми яйцями. Вважалося, що за допомогою яйця можна отримати полегшення від усіх хвороб і напастей. Причому шкаралупу від нього не можна було викидати до самого закінчення свят. Та й взагалі шкаралупу треба спалити або закопати в землю, але викидати разом зі сміттям не можна.

Фарбоване яйце можна покатати по дитині або дорослому - це може зберегти йому здоров'я на цілий рік.

Померти на Паску вважалося благословенням для покійного. Вважається, що його щаслива душа піде просто до неба. Народитися в цей день - теж благословення - наші предки вірили, що дитина буде здоровою і доб'ється в житті багато чого.

В старовину обов'язково кришили шматочок освяченої паски птахам, закликаючи таким чином успіх і багатство. А якщо у вас проблеми з грошима, то потрібно подати милостиню жебракові, тоді обов'язково все налагодитися.

Щоб в сім'ї цілий рік був мир і лад, першу великодню трапезу потрібно обов'язково почати всією сім'єю. Кожен має спершу з'їсти шматочок паски, а потім великоднє яйце. А подружжя за столом грало в битки, хто переможе, той і буде головним у родині цілий рік.

Що суворо заборонено сьогодні робити

Категорично не можна сьогодні ворожити. Церква в принципі не схвалює ворожіння, але сьогодні - це особливий гріх. Навіть жартівливі ворожіння під забороною.

Не можна займатися справами по дому - шити, прати, готувати, прибирати, ремонтувати що-небудь.

Не можна викидати освячені продукти. Їх потрібно з'їсти за святковим столом або ж поділитися з іншими людьми. Залишки їжі, наприклад шкаралупу, потрібно спалити, закопати або згодувати тваринам.

Чоловік і жінка на людях не повинні христосатися. Вважається, що це до розлуки.

Не можна полювати, рибалити, забивати худобу або птицю - кров тварин заборонено проливати як сьогодні, так і протягом всього Страсного тижня.

Великдень 2020 (фото: pixabay.com)

Не можна сьогодні зловживати алкоголем, лаятися, сваритися, лихословити, бажати іншим зла, пліткувати.

На цвинтар в цей день не можна ходити. Краще вибрати для цього інший день, наприклад, Батьківську суботу.

Народні погодні прикмети 19 квітня.

Ясне сонячне небо на Великдень - до хорошого врожаю і "червоного літа".

Дощ і негода сьогодні віщує таку ж дощову весну.

Туман в ранок Великодня знаменує теплу і погожу весну.

Сильна гроза в цей день - чекай потепління.

Холод і заморозки означають негожу весну, після якої прийде спекотне посушливе літо.

Гарні привітання з Великоднем у листівках, віршах і прозі

Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає -

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині -

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес -

Христос воскрес!

Христос воскрес!

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає Вас у всі дні вашого життя!

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем - повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб у житті було більше світла, любові, людського тепла і взаєморозуміння, підтримки та добрих справ. Нехай душа очиститься, і ніяка скверна не відвідає рідний дім. Щастя і благополуччя!

***

Від щирого серця вітаю зі святом Пасхи. Нехай душа твоя завжди знаходить спасіння, хай в житті твоєму постійно знаходиться вірне рішення для будь-якої проблеми, нехай тобі завжди вдається зберігати віру і опромінювати життя близьких любов'ю, нехай твоє серце завжди гріє надія і добрі усмішки дорогих людей.

З прекрасним святом! Хай буде радість на душі, на мові приємні слова, в голові — світлі думки про майбутнє. Сприятливих перспектив, цікавих відкриттів, успішних знайомств і довгоочікуваних подій. Нехай всі ангели літають навколо, і захищають від неприємностей і розлук.

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних усмішок, безмежного кохання і море блаженства.

Пролунало світле, добре свято - Великдень! Вітаю з цим радісним днем. Бажаю воістину душевної радості, достатку, тепла, затишку, усмішок та родинної єдності. Нехай Божа благодать освітить ваш будинок і наповнить його світлом, благополуччям і душевністю!

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В день світлого, доброго Великодня від чистого серця бажаю любити та неодмінно бути коханою людиною, мріяти про сокровенне і всією душею прагнути до чудес, ні дня не проживати без віри й надії, завжди бути під надійним захистом крил ангела.

Раніше ми писали, який обряд потрібно неодмінно провести на Великдень, щоб привернути удачу на весь рік.