Великдень 2020: що категорично не можна робити в цей день

Великдень 2020 є найголовнішим святом у православних християн. У неділю, 19 квітня, українці будуть славити Ісуса Христа, який помер за нас і воскрес на третій день після розп'яття. У це свято заведено радіти, веселитися, але все ж знати міру. Що суворо заборонено робити на Великдень - читайте в нашому матеріалі.

Безумовно, головною традицією Воскресіння Христового є відвідування святкової літургії у храмі, де потрібно освятити пасхальний кошик. Але 2020 року свято варто провести вдома через карантин - в церкву і в гості краще не ходити. А священники розповіли, як освятити паску вдома.

Що категорично не можна робити на Великдень

Не можна класти у великодній кошик будь-який алкоголь, крім червоного вина (краще - кагор). До складу кошика повинні обов'язково входити паска і крашанки, інші продукти за бажанням (м'ясо, сіль, вино).

Заборонено викидати залишки освячених продуктів, наприклад, шкарлупу від яєць. Її можна спалити, закопати, згодувати птахам.

Не можна вінчатися і хрестити дітей, а сімейні свята, якщо вони збіглися з Великоднем, краще перенести. Така заборона, втім, стосується всього Страсного тижня.

Шити, прибирати, прати, працювати в саду або городі - не можна. Але якщо це - ваша робота, і вам не вдалося взяти вихідний, то церква дозволяє трудитися.

Після заходу сонця з 18 на 19 квітня не можна викидати сміття, вважається, що можна викинути удачу.

У день Великодня не можна сумувати, сваритися, брехати, лихословити, засуджувати кого-небудь.

На кладовище в цей день краще не ходити. Це можна буде зробити в Батьківську суботу вже після Великодня.

Категорично не можна ворожити або проводити різні ритуали і обряди, не пов'язані з православ'ям. Церква в принципі забороняє ворожіння, але на Великдень - це дуже сильний гріх, навіть жартівливе ворожіння.

Винятки з обмежень і заборон

Працювати в цей день не можна, але це стосується тих справ по дому, які можна відкласти на потім. Але якщо це стосується вашої основної роботи, а вихідний, відгул або відпустку вам не вдалося взяти, то працювати не забороняється.

Пити і їсти на Великдень можна все. Але якщо ви не вмієте себе контролювати в алкоголі, то краще від нього утриматися. Те ж стосується і їжі - переїдати не потрібно, особливо якщо ви постилися.

Раніше ми писали, які карантинні обмеження будуть встановлені під час святкування Великодня, і якій категорії українців не можна буде відвідувати церкву.