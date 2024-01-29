Пассажиры жалуются на поезда Киев-Перемышль-Прага. В вагонах нет отопления, билеты "сгорают"

Пассажиры, пользующиеся услугами компании RegioJet, жалуются на низкое качество услуг перевозчика. Чешские поезда часто опаздывают, в вагонах нет отопления, а билеты для пересадки на другие поезда "сгорают".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Олега Васильева в Facebook.

На что жалуются пассажиры

RegioJet продает билеты на сообщение Прага-Перемышль-Киев. Однако чешский перевозчик не несет ответственности за украинский сегмент маршрута.

Холод в вагонах

В январе этого года Радио Свобода опубликовало материал-расследование о низкокачественных услугах от RegioJet. Издание привело показания четырех пассажиров, ехавших разными рейсами. Они жаловались на холодные вагоны, неработающие туалеты и опоздание поездов.

На официальный запрос журналистов компания ответила, что в отсутствии отопления должно резкое изменение погодных условий. Мол, техника не была готова к таким перепадам. Что касается компенсаций, то и с этим не все хорошо. Оказывается, что по правилам перевозчик компенсирует 100% стоимости билета на всех маршрутах, за исключением одного. Пассажирам поезда Прага – Перемышль возвращают всего 25% от стоимости билета.

Одна из пассажирок решила потребовать полной компенсации за некачественные услуги. Она написала жалобу перевозчику и в адрес Чешской торговой инспекции для проведения служебного расследования.

Опоздание поездов

Часто пассажиры покупают билеты через RegioJet сразу на два рейса (чешский и украинский). Однако в Перемышле, где осуществляется пересадка, пассажирам приходится пробиваться силой к поездам Укрзализныци. Часто поезда опаздывают на 4-6 часов.

В комментариях украинцы подтвердили "проблемность" этих поездов.