Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

У Києві з'явилися білборди, на яких написано "Росія — наш головний стратегічний партнер" і розміщено фото бізнесмена і засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенко.

Провокаційну рекламу почали розклеювати в ніч з 29 на 30 січня. При цьому робилося це все дуже швидко. Дані білборди були помічені біля станції метро "Житомирська", "Позняки", на вулиці Палладіна і на Окружній.

Провокаційний білборд в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Близько 00:20 на проспект Перемоги приїхали комунальники, яким дали завдання швидко демонтувати цю рекламу. Така ж ситуація спостерігалася і на вулиці Гришка біля станції метро "Позняки". Але туди ще приїхали правоохоронці, журналісти, муніципальна охорона і воїни АТО. Про це повідомляє "Інформатор".

Провокаційний білборд у Києві демонтують (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Люди були шоковані такою рекламою і припустили, що це провокація, і Олег Катющенко перейшов комусь дорогу. В 00:40 рекламу вже демонтували. Рекламу також прибрали і в інших місцях. В даний час невідомо, хто її замовив.

Варто зазначити, що компанія Holly Industrial займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель.

Користувачі мережі також відреагували на провокаційні білборди.

Компанія, яка володіє місцями на ці борди, не бачила, що вішає?

Спроба розхитати нас зсередини. Впевнена, що таке з'явилося не тільки в Києві. В новинах точно не покажуть;

Я не розумію, що відбувається...

Ну так і вліпити штраф і замовнику, і виконавцю;

Це тільки початок, на жаль;

Різновид підстав і усунення конкурентів в нових укрреаліях;

За гроші все роблять.

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