Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

В різних районах Києва з'явилися білборди з рекламою партнерства з Росією
У Києві з'явилися білборди, на яких написано "Росія — наш головний стратегічний партнер" і розміщено фото бізнесмена і засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенко.
Провокаційну рекламу почали розклеювати в ніч з 29 на 30 січня. При цьому робилося це все дуже швидко. Дані білборди були помічені біля станції метро "Житомирська", "Позняки", на вулиці Палладіна і на Окружній.
Провокаційний білборд в Києві (фото: kiev.informator.ua)
Близько 00:20 на проспект Перемоги приїхали комунальники, яким дали завдання швидко демонтувати цю рекламу. Така ж ситуація спостерігалася і на вулиці Гришка біля станції метро "Позняки". Але туди ще приїхали правоохоронці, журналісти, муніципальна охорона і воїни АТО. Про це повідомляє "Інформатор".
Провокаційний білборд у Києві демонтують (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Люди були шоковані такою рекламою і припустили, що це провокація, і Олег Катющенко перейшов комусь дорогу. В 00:40 рекламу вже демонтували. Рекламу також прибрали і в інших місцях. В даний час невідомо, хто її замовив.
Варто зазначити, що компанія Holly Industrial займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель.
Користувачі мережі також відреагували на провокаційні білборди.
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