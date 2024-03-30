Партнер любит беспорядок? 4 совета, как найти общий язык для комфорта

Совершенствуйте свои организационные системы

Обычно, когда у одного человека больше захламленных вещей, это кажется плохим. Но во многих случаях домашний беспорядок - это просто признак того, что у вас нет надежной системы.

Как в случаях, когда рюкзак или пальто бросается на пол перед входной дверью, решение повесить несколько крючков рядом предоставляет альтернативу и адаптирует пространство к привычкам, а не наоборот.

Организуйте пространство для удобства (фото: Freepik)

Так же с достаточным количеством полок для книг ярого читателя - таким образом, у них будет место и они не будут лежать на полу.

Кроме этого, всегда важно объяснять, что эти меры создаются для того, чтобы помочь, а не потому, что кто-то не прав.

Сосредоточьтесь на функциональности

Цель упорядочения состоит в том, чтобы заставить свой дом работать на его жителей. Самое важное - учитывать практические последствия загроможденности - речь идет о контроле над беспорядком, чтобы можно было беспрепятственно готовить на кухне, быстро находя все нужное.

Вкладывайте большую часть своей энергии в общие пространства. К примеру, если оба партнера любят готовить, кухня должна хорошо функционировать для них обоих, то же самое с ванной, туалетом и общими комнатами. А вот личный кабинет - преимущество того, кто в нем работает, однако также можно установить определенные правила для удобства пользования для партнера.

Например, на полу не должно быть беспорядка, а стол должен быть достаточно чист, чтобы за ним можно было работать.

Подумайте о более глубоких проблемах

Иногда беспорядок накапливается не потому, что кто-то не желает прилагать усилия для уборки и приведения в порядок. Иногда это происходит потому, что у человека есть психические или физические препятствия.

Одним из примеров является расстройство накопления, но существуют и другие связи между психическим здоровьем и беспорядком. Например, люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или депрессией часто борются с чрезмерным беспорядком. В таких случаях терпение и понимание, а также помощь специалиста могут помочь.

Беспорядок может быть признаком депрессии (фото: Freepik)

Важно замечать какие-либо внезапные или резкие изменения в чистоте домохозяйства (или если кажется, что человек накапливает нездоровое количество вещей) и сообщать о них семейному врачу, поскольку новые привычки могут указывать на проблемы со здоровьем.

Однако если человек просто не желает идти на компромисс с беспорядком, это также может быть причиной для беспокойства. Ведь это может свидетельствовать о более глубоких проблемах в отношениях.

Как, например, о плохих навыках общения, или других потребностях, или гендерных ролях - или даже определенных травмах. Если один человек в семье особенно жестко относится к беспорядку, как Моника Геллер из известного ситкома "Друзья", это может быть больше связано с контролем, чем с чистотой.

И над этим тоже, может быть, нужно поработать. Кроме того, семейная терапия также может помочь добиться лучшего понимания, если вы зашли в тупик.

Будьте стратегическими в коммуникации

Хотя внешняя поддержка может помочь, изучение новых тактик общения иногда может быть достаточным, чтобы уменьшить конфликт. Не стоит поднимать тему беспорядка, когда кто-то из партнеров голоден или устал. И остерегайтесь повторения одного и того же снова и снова в одинаковой манере.

Попробуйте другой тон, другой метод, другое время суток - например, написать сообщение в мессенджере вместо того, чтобы ссориться о беспорядке в конце долгой рабочей недели. Следует обдуманно озвучивать свои ожидания и регулярно поднимать эту тему - это может предотвратить возникновение недоразумения и возмущения.

Важно говорить о своем комфорте (фото: Freepik)

Не существует конкретных временных рамок для таких разговоров, поскольку это индивидуально, однако при новом периоде жизни (например, после рождения ребенка или смене работы) следует поговорить об ожиданиях от партнера. Даже если просто изменились вкусы, это нужно озвучить.