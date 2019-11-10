Паркуватися у Києві стане дорожче: названа причина

У Києві планують підвищити вартість паркування в центрі міста. Це буде зроблено через те, що в серці столиці дуже багато машин, а вартість паркувальних послуг і так давно не оновлювалася. Про це повідомив заступник директора КП "Київтранспарксервіс" Сергій Сокальчук. Таким нововведенням місцева влада хоче стимулювати водіїв паркувати автомобілі в інших місцях міста.

"Думаю, що найближчим часом КМДА розгляне питання про підвищення тарифів. Саме для того, що мотивувати водіїв паркувати автомобілі подалі від центру. Адже центр Києва - історична частина, її планували ще в ті часи, коли про сьогоднішньому кількості транспорту навіть подумати не могли. І скільки б ми не будували паркувальних майданчиків вирішити проблему з паркуванням неможливо. А оплата за паркування - це один із способів регулювання дорожнього трафіку", - сказав Сокальчук.

В Києві зростуть ціни на парковку (РБК-Україна)

Зараз у столиці зони для паркування діляться на три групи: центральна, околоцентральная, зона в спальних районах.

Тарифи на парковку в цих зонах зараз такі: