Парки, сады и растения в горшках. Ученые объяснили, почему нам жизненно необходима природа

Ученые обнаружили интересный феномен: люди, живущие в районах, окруженных природой, как правило, имеют более молодой биологический возраст.

"Это исследование было попыткой количественно оценить благотворное воздействие зеленых насаждений на клеточном уровне и степень, в которой зеленые насаждения могут помочь компенсировать вред окружающей среды", - рассказал социальный эколог из Университета штата Северная Каролина Аарон Хипп.

В исследовании было изучено жизнь и домашняя среда почти 8 тысяч человек. Ученые обнаружили, что те, кто живет в районах, где много парков, садов, деревьев и другой растительности, имеют более длинные теломеры - участок в ДНК, связанный с долголетием.

"Это было подтверждено независимо от расы, экономического статуса, употребления алкоголя или курения", - добавляет Хипп.

Теломеры - это повторяющиеся участки ДНК, расположенные на концах каждой из 46 хромосом, которые предотвращают распутывание генетической молекулы, как пластиковые концы шнурков.

Каждый раз, когда клетка делится, теломеры внутри нее становятся короче, пока клетка не перестанет делиться своим генетическим материалом и ее клеточная линия не вымрет. Это делает теломеры важными маркерами биологического возраста или того, насколько изношены наши клетки.

"Мы знаем, что многие переменные, такие как стресс, могут влиять на то, как быстро изнашиваются наши теломеры", - подчеркивают исследователи.

Хорошо известно, что зеленые насаждения смягчают стресс разными способами. Растения помогают защитить и изолировать нас от окружающей среды, сохраняя прохладу на несколько градусов во время жары. Они уменьшают загрязнение воздуха и уровень шума.

Зеленые насаждения способствуют физической активности и социальному взаимодействию и связаны с меньшим риском преступности.

"Но в то же время мы осознаем, насколько внутренне наши разум и тело зависят от мира природы, мы стали более изолированы от него, чем когда-либо, как в восприятии, так и в нашей физической реальности. Это отключение, вероятно, способствовало ухудшению природного мира вокруг нас (шестое массовое вымирание), поскольку мы потеряли осознание того, каким должен быть мир вокруг нас – ситуация, связанная с феноменом синдрома смещения базовой линии", - подчеркивают ученые.

"Зеленые пространства чрезвычайно ценны для общества, но одних их недостаточно, чтобы преодолеть системный расизм, последствия экономической сегрегации и проблемы экологической справедливости. Это исследование подтверждает идею, что создание зеленых насаждений в сообществе важно", - добавил Хипп.

Он отметил, что есть множество способов воссоединиться с природой - даже если это пару кустов у вашего дома, ежедневные прогулки или разведение сада на собственном балконе.