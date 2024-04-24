RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парки Киева уходят под воду: фото и видео

В Киеве вода затапливает парки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нынешнее половодье в столице стало причиной побития рекорда по уровню воды. За последние сутки уровень воды в Днепре в пределах Киева увеличился на дополнительные 8 сантиметров. В результате явления - затоплены некоторые парки столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

Что известно о половодье

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля уровень воды составляет 644 см над "0" поста. Температура воды составляет +12 градусов. А вот уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

Однако пока половодье Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.

Как выглядят затопленные парки в столице

Так, на фото вы можете увидеть, как вода добралась до парков "Муромец" и "Гидропарк" в Киеве.

Как выглядят затопленные парки в Киеве (фото: КМВА)

А вот так пошел под воду Гидропарк.

"Гидропарк" в Киеве (фото: Киевский двигатель)

Отметим, что в прошлом году половодье происходило 17 апреля. Тогда водой было затоплено множество территорий.

В Киеве были подтоплены Гидропарк, Оболонская набережная и парк "Муромец".

 

Напомним, в Украине выпал оранжевый дождь. Смотрите фото и видео.

Напомним, что в Украину добралась пыль из Сахары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев