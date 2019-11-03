На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками

11 випуск Танців з зірками вийде в ефір 3 листопада о 21:00. Кожного разу автори танцювального проекту робили шоу яскравішим, приурочуючи кожний ефір до нової теми, а також запрошуючи нового ведучого балкона та зіркову гостю зі спеціальним виступом. Що чекатиме глядачів сьогодні ввечері? Про це розповідає прес-служба проекту на офіційній сторінці у Facebook.

На цей раз темою вечора стане повернення героїв. Так, учасники попередніх сезонів танцювального шоу отримають можливість згадати, як все було, і в складі тріо ще раз випробувати свої сили на паркеті.

Найбільш неочікуваним стане те, що ведучою балкону в новому випуску стане українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка на поточний момент разом з чоловіком живе у Москві. Можливо, Тодоренко вирушить в Україну сама. Спеціальним гостем проекту стане виконувачка TAYANNA, яка подарує свій музичний виступ. Чим ще здивує 11 ефір Танців з зірками:

На паркет повернуться герої минулих сезонів шоу, а Наталя Могилевська разом із Владом Ямою вийдуть разом на паркет. Олексій Яровенко, Олена Шоптенко та Павло Вишняков втілять на паркеті історію з опери Кармен, а Олена Кравець, Макс Леонов і Юрій Ткач танцюватимуть сальсу. Володимир Остапчук, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін влаштують запальне диско, натомість Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар і Руслан Сенічкін спробують підкорити самбу. Ксенія Мішина, Женя Кот і MICHELLE ANDRADE танцюватимуть пристрасне танго, а Анна Різатдінова, Олександр Прохоров, Іраклі Макацарія у танці ча-ча-ча розкажуть історію про те, як два чоловіка одночасно змагаються за увагу дівчини.

Факти про 11 ефір Танців з зірками (скріншот: facebook.com/tanci1plus1)

Учасники проекту Танці з зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)

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