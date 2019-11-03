На паркет вийде один з суддів: чим здивує 11 ефір Танців з зірками

У новому ефірі Танців з зірками з'являться колишні учасники і переможці проекту
11 випуск Танців з зірками вийде в ефір 3 листопада о 21:00. Кожного разу автори танцювального проекту робили шоу яскравішим, приурочуючи кожний ефір до нової теми, а також запрошуючи нового ведучого балкона та зіркову гостю зі спеціальним виступом. Що чекатиме глядачів сьогодні ввечері? Про це розповідає прес-служба проекту на офіційній сторінці у Facebook.
На цей раз темою вечора стане повернення героїв. Так, учасники попередніх сезонів танцювального шоу отримають можливість згадати, як все було, і в складі тріо ще раз випробувати свої сили на паркеті.
Найбільш неочікуваним стане те, що ведучою балкону в новому випуску стане українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка на поточний момент разом з чоловіком живе у Москві. Можливо, Тодоренко вирушить в Україну сама. Спеціальним гостем проекту стане виконувачка TAYANNA, яка подарує свій музичний виступ. Чим ще здивує 11 ефір Танців з зірками:
Факти про 11 ефір Танців з зірками (скріншот: facebook.com/tanci1plus1)
Учасники проекту Танці з зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)
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