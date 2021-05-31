У парку Києва зацвів гігантський "Диявольський язик": яскраві фото

У Києві розпустився "Диявольський язик" - величезна квітка з неприємним запахом. Екзотичну рослину можна побачити на відкритому повітрі в Сирецькому дендропарку.

Завдяки своєму запаху рослина приваблює мух, які його запилюють. Але для людини аромат тухлого м'яса звичайно ж не з приємних.

Ботанічна назва квітки аморфофалюс (Amorphophallus konjac). Його називають ще "Диявольський язик","Лілія вуду","Зміїна пальма".

Родом рослина з тропічної Азії - росте від Японії до Індонезії. Рослина має підземну бульбу, стебло у неї плямисте, а листя з'являються після цвітіння.

Фото: У парку Києва цвіте екзотична рослина (vechirniy.kyiv.ua)

Аморфофалюс росте в розпліднику, але коли він відкритий - побачити його може кожен охочий. Знайти рослину допоможе знову таки запах. Цвіте "Диявольський язик" всього кілька днів.

Цікаво, що зазвичай квітка розпускається у квітні. Але в цьому році затяжна холодна весна зрушила ці терміни.

Фото: у Києві розпустилася "Диявольський язик" (vechirniy.kyiv.ua)

Цікаво, що ця рослина є дуже популярно в Азії. Її їстівні і лікувальні властивості відомі вже давно. У 1846 році в Японії навіть вийшла книга про "100 рецептів конняку". Її навіть їдять, готуючи, як локшину. А в США конняку використовують для виготовлення желейних цукерок.