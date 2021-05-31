ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У парку Києва зацвів гігантський "Диявольський язик": яскраві фото

Новость на русском →
Києва, Понеділок 31 травня 2021 13:35
У парку Києва зацвів гігантський "Диявольський язик": яскраві фото Колаж РБК-Україна: У парку Києва зацвів гігантський "Диявольський язик"
Автор: Світлана Мащенко

У Києві розпустився "Диявольський язик" - величезна квітка з неприємним запахом. Екзотичну рослину можна побачити на відкритому повітрі в Сирецькому дендропарку.

Про це пише vechirniy.kyiv.ua.

Завдяки своєму запаху рослина приваблює мух, які його запилюють. Але для людини аромат тухлого м'яса звичайно ж не з приємних.

Ботанічна назва квітки аморфофалюс (Amorphophallus konjac). Його називають ще "Диявольський язик","Лілія вуду","Зміїна пальма".

Родом рослина з тропічної Азії - росте від Японії до Індонезії. Рослина має підземну бульбу, стебло у неї плямисте, а листя з'являються після цвітіння.

У парку Києва зацвів гігантський &quot;Диявольський язик&quot;: яскраві фотоУ парку Києва зацвів гігантський &quot;Диявольський язик&quot;: яскраві фото

Фото: У парку Києва цвіте екзотична рослина (vechirniy.kyiv.ua)

Аморфофалюс росте в розпліднику, але коли він відкритий - побачити його може кожен охочий. Знайти рослину допоможе знову таки запах. Цвіте "Диявольський язик" всього кілька днів.

Цікаво, що зазвичай квітка розпускається у квітні. Але в цьому році затяжна холодна весна зрушила ці терміни.

У парку Києва зацвів гігантський &quot;Диявольський язик&quot;: яскраві фотоУ парку Києва зацвів гігантський &quot;Диявольський язик&quot;: яскраві фото

Фото: у Києві розпустилася "Диявольський язик" (vechirniy.kyiv.ua)

Цікаво, що ця рослина є дуже популярно в Азії. Її їстівні і лікувальні властивості відомі вже давно. У 1846 році в Японії навіть вийшла книга про "100 рецептів конняку". Її навіть їдять, готуючи, як локшину. А в США конняку використовують для виготовлення желейних цукерок.

Раніше ми писали, які квіти в горщиках строго заборонено тримати вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя парк
LITE
Синоптики розповіли, де пройдуть дощі в останній день весни
Синоптики розповіли, де пройдуть дощі в останній день весни