Духи, парфюмированная или туалетная вода: чем отличаются и как выбрать "правильный" аромат

В чем разница между парфюмом (духами), парфюмированной и туалетной водой, а также как выбрать "правильное" парфюмерное средство и аромат - важно понимать каждому, ведь находясь среди других людей мы стремимся чувствовать себя комфортно и уверенно, а также произвести наилучшее впечатление.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных типах современных парфюмерных средств и их отличиях, а также на что следует обращать внимание при выборе того или иного аромата.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Perfumer.ua, Parfum Aroma, Eva Blog.
Исходя из градации современных парфюмерных средств, следует упомянуть такие основные их типы:
В целом, такая ароматная косметика состоит из спирта, воды, красителей и оригинальной парфюмерной композиции (для ее создания используют ароматные спирты, эфирные масла, натуральные душистые вещества и синтетические ароматизаторы).
Исключением из "правил" являются масляные духи, основой которых является не спирт, а смесь масел. Благодаря этому аромат более устойчив, а риск раздражения кожи (в результате попадания на нее спирта) - ниже.
Кроме того, немецкий парфюмер Геза Шоен создал Escentric Molecules perfume - линию ароматов на основе синтетической молекулы Iso E Super, ставшей настоящей революцией в этой сфере.
В целом можно выделить следующие важные "критерии" разных парфюмерных средств:
Если говорить о парфюме (духах), то в нем 15-30% ароматической составляющей растворены в практически чистом спирте премиум-класса (94-96%). Это делает аромат стойким. Кроме того, чтобы шлейф аромата держался весь день (в течение 6-7 часов), достаточно нескольких капель. В то же время именно это парфюмерное средство - самое дорогое.
В парфюмированной воде содержание ароматической составляющей - около 10-20%, а градус спирта - также ниже (около 90%). Такое парфюмерное средство является самым популярным - из-за "комфортного" сочетания качества и цены. Его устойчивость при этом - 4-5 часов.
В туалетной воде содержание ароматической составляющей - значительно меньше (около 4-10%), а градус спирта - около 80-90%. Такая продукция особенно популярна среди мужчин, ведь сравнительно невысокая цена дает ненавязчивый запах, подходящий для ежедневного использования (аромат держится от 2,5 до 3 часов).
Выбирать и наносить духи следует так же тщательно, как одежду или аксессуары. При выборе того или иного парфюмерного средства и аромата эксперты советуют обращать внимание на:
В целом, если вы после нанесения парфюмерного средства не чувствуете неприятного или "режущего" запаха на себе и не мешаете другим - все отлично.
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