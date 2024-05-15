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Духи, парфюмированная или туалетная вода: чем отличаются и как выбрать "правильный" аромат

Правильно подобранный аромат может даже улучшать самочувствие (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В чем разница между парфюмом (духами), парфюмированной и туалетной водой, а также как выбрать "правильное" парфюмерное средство и аромат - важно понимать каждому, ведь находясь среди других людей мы стремимся чувствовать себя комфортно и уверенно, а также произвести наилучшее впечатление.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных типах современных парфюмерных средств и их отличиях, а также на что следует обращать внимание при выборе того или иного аромата.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Perfumer.ua, Parfum Aroma, Eva Blog.

Основные типы современных парфюмерных средств

Исходя из градации современных парфюмерных средств, следует упомянуть такие основные их типы:

  • parfum - парфюм (или духи)
  • eau de parfum (parfum de toilette), EDP - парфюмированная вода (туалетные духи)
  • eau de toilette, EDT - туалетная вода
  • eau de cologne, EDC - одеколон
  • eau de sport (l'eau fraiche), EDS - спортивная вода (освежающая вода)
  • deo parfum, DEO - парфюмерные дезодоранты
  • aftershave, A/SH - лосьон после бритья

В целом, такая ароматная косметика состоит из спирта, воды, красителей и оригинальной парфюмерной композиции (для ее создания используют ароматные спирты, эфирные масла, натуральные душистые вещества и синтетические ароматизаторы).

Исключением из "правил" являются масляные духи, основой которых является не спирт, а смесь масел. Благодаря этому аромат более устойчив, а риск раздражения кожи (в результате попадания на нее спирта) - ниже.

Кроме того, немецкий парфюмер Геза Шоен создал Escentric Molecules perfume - линию ароматов на основе синтетической молекулы Iso E Super, ставшей настоящей революцией в этой сфере.

Чем отличаются парфюм, парфюмированная и туалетная вода

В целом можно выделить следующие важные "критерии" разных парфюмерных средств:

  • содержание спирта (а также класс и степень его крепости)
  • концентрация экстракта оригинальной парфюмерной композиции
  • стойкость ароматной композиции (сколько аромат держится на теле)
  • многоступенчатость аромата (когда аромат раскрывается постепенно, а не "бьет в нос")
  • шлейф аромата
  • экономичность (объем нанесения)
  • удобство и эстетичность упаковки - бутылочки и коробочки (меньший или больший объем, наличие или отсутствие пульверизатора и т.д.)
  • стоимость

Если говорить о парфюме (духах), то в нем 15-30% ароматической составляющей растворены в практически чистом спирте премиум-класса (94-96%). Это делает аромат стойким. Кроме того, чтобы шлейф аромата держался весь день (в течение 6-7 часов), достаточно нескольких капель. В то же время именно это парфюмерное средство - самое дорогое.

В парфюмированной воде содержание ароматической составляющей - около 10-20%, а градус спирта - также ниже (около 90%). Такое парфюмерное средство является самым популярным - из-за "комфортного" сочетания качества и цены. Его устойчивость при этом - 4-5 часов.

В туалетной воде содержание ароматической составляющей - значительно меньше (около 4-10%), а градус спирта - около 80-90%. Такая продукция особенно популярна среди мужчин, ведь сравнительно невысокая цена дает ненавязчивый запах, подходящий для ежедневного использования (аромат держится от 2,5 до 3 часов).

Как выбрать "правильное" парфюмерное средство и аромат

Выбирать и наносить духи следует так же тщательно, как одежду или аксессуары. При выборе того или иного парфюмерного средства и аромата эксперты советуют обращать внимание на:

  • время года (особенно если речь идет о цветочных или фруктовых композициях)
  • температуру воздуха (например в жару "тяжелый" парфюм лучше не использовать)
  • обстоятельства использования
  • регулярность использования
  • индивидуальные предпочтения
  • стоимость

В целом, если вы после нанесения парфюмерного средства не чувствуете неприятного или "режущего" запаха на себе и не мешаете другим - все отлично.

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 вещах в вашем доме, которые провоцируют чихание и могут вызвать аллергические реакции.

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