ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)

П'ятниця 21 серпня 2020 11:38
Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Марина Настевич

Артистка показала, як освіжається у спекотні літні дні

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona погодилася взяти участь у проекті Танці з зірками і активно готується підкорювати паркет. Заради цього вона навіть зважилася на вражаюче схуднення - в планах зірки скинути 29 кілограмів! Перший результат вже є - артистка схудла на 10 кілограмів і продовжує працювати.

У своєму Instagram Олена поділилася відео, в якому з'явилася в чорному роздільному купальнику. Шанувальники тут же зазначили, що зміни в її фігурі вже помітні і похвалили дівчину.

У веселому ролику Аlyona Аlyona бомбочкою стрибає в басейн, після чого бризки нібито потрапляють на безліч різних людей.

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокоментувала відео реперша.

Фолловери оцінили гумор і позитив Олени і залишили їй багато теплих відгуків, не забувши зауважити результат її зусиль по схудненню.

  • Мега круто!
  • Вибухове відео, а ви просто красуня
  • Сьогодні я русалка, створюю хвилі
  • Бомба-ракета, я вас обожнюю)))
  • Подобається коли люди вміють жартувати
  • Вау мега позитивно
  • Лапочка
  • Ахахахах геніально
  • Круте відео
  • Ахахаха це просто шикарно
  • Ви відмінно схудли!)
  • Альона ви просто супер
  • Оленка, ти ніби схудла! Молодець ;)
  • Шикарна жіночка

Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)

Скріншот коментарів

Раніше Аlyona Аlyona зробила заяву про ставлення до спорту і розповіла, яким видам віддає перевагу.

Також Аlyona Аlyona показала фрагменти тренування і підтримку з партнером по проекту "Танці з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України фигураAlyona Alyona
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся