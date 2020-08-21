Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)

Артистка показала, як освіжається у спекотні літні дні
Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona погодилася взяти участь у проекті Танці з зірками і активно готується підкорювати паркет. Заради цього вона навіть зважилася на вражаюче схуднення - в планах зірки скинути 29 кілограмів! Перший результат вже є - артистка схудла на 10 кілограмів і продовжує працювати.
У своєму Instagram Олена поділилася відео, в якому з'явилася в чорному роздільному купальнику. Шанувальники тут же зазначили, що зміни в її фігурі вже помітні і похвалили дівчину.
У веселому ролику Аlyona Аlyona бомбочкою стрибає в басейн, після чого бризки нібито потрапляють на безліч різних людей.
"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокоментувала відео реперша.
Фолловери оцінили гумор і позитив Олени і залишили їй багато теплих відгуків, не забувши зауважити результат її зусиль по схудненню.
Скріншот коментарів
Раніше Аlyona Аlyona зробила заяву про ставлення до спорту і розповіла, яким видам віддає перевагу.
Також Аlyona Аlyona показала фрагменти тренування і підтримку з партнером по проекту "Танці з зірками".