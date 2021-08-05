Паразит ворушиться під шкірою: у жителів Києва знайшли рідкісну хворобу

Захворювання було виявлено з початку року у трьох киян (двох чоловіків і однієї жінки), які проживають на Лівому березі (двоє з Дарницького, один - з Дніпровського району).

"Гельмінтів розміром 11, 7 і 12 см (фрагмент) було видалено хірургічно з області лівого ока (в двох випадках), правої кисті (в одному випадку). Рекомендовано проведення специфічного і симптоматичного лікування і спостереження у лікаря протягом року", - кажуть лікарі.

Як проявляється рідкісне захворювання

Для цієї хвороби характерне утворення підшкірних вузлів. Її лікують виключно хірургічним видаленням паразита.

Головними симптомами є набряк, почервоніння, поява пухлини в місці, де завівся паразит. При цьому він може мігрувати під шкірою, переміщаючись до 30 сантиметрів.

Дирофіляріоз проявляється дуже чітко: людина скаржиться на відчуття ворушіння під шкірою.

Цікаво, що назва хвороби перекладається як "зла нитка".

З моменту зараження до появи пухлини проходить не менше місяця, а іноді і до двох років.

Як відбувається зараження?

Лікарі кажуть, що переносниками хвороби є комарі. При укусі комахи-переносника відбувається зараження гельмінтом - як правило, це лише одна особина.

Після чого паразит починає розвиватися під шкірою, досягаючи довжини понад десять сантиметрів.