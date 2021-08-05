Паразит шевелится под кожей: у жителей Киева нашли редкостную болезнь

У троих жителей Киева выявили редкостное паразитарное заболевание - дирофиляриоз. Оно вызвано круглыми гельминтами из рода Dirofilaria. Паразит поселяется под кожей жертвы и растет там, а его разносчиком являются комары.
Об этом сообщает Вечерний Киев.
Заболевание было выявлено с начала года у троих киевлян (двух мужчин и одной женщины), проживающих на Левом берегу (двое из Дарницкого, один - из Днепровского района).
"Гельминтов размером 11, 7 и 12 см (фрагмент) было удалено хирургически с области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендовано проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года", - говорят врачи.
Для этой болезни характерно образование подкожных узлов. Ее лечат исключительно хирургическим удалением паразита.
Главными симптомами является отек, покраснение, появление опухоли в месте, где завелся паразит. При этом он может мигрировать под кожей, перемещаясь до 30 сантиметров.
Дирофиляриоз проявляется очень отчетливо: человек жалуется на ощущение шевеления под кожей.
Интересно, что название болезни переводится как "злая нить".
С момента заражения до появления опухоли проходит не меньше месяца, а иногда и до двух лет.
Врачи говорят, что переносчиками болезни являются комары. При укусе насекомого-переносчика происходит заражение гельминтом - как правило, это лишь одна особь.
После чего паразит начинает развиваться под кожей, достигая длины свыше десяти сантиметров.
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