Паразит шевелится под кожей: у жителей Киева нашли редкостную болезнь

Заболевание было выявлено с начала года у троих киевлян (двух мужчин и одной женщины), проживающих на Левом берегу (двое из Дарницкого, один - из Днепровского района).

"Гельминтов размером 11, 7 и 12 см (фрагмент) было удалено хирургически с области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендовано проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года", - говорят врачи.

Как проявляется редкое заболевание

Для этой болезни характерно образование подкожных узлов. Ее лечат исключительно хирургическим удалением паразита.

Главными симптомами является отек, покраснение, появление опухоли в месте, где завелся паразит. При этом он может мигрировать под кожей, перемещаясь до 30 сантиметров.

Дирофиляриоз проявляется очень отчетливо: человек жалуется на ощущение шевеления под кожей.

Интересно, что название болезни переводится как "злая нить".

С момента заражения до появления опухоли проходит не меньше месяца, а иногда и до двух лет.

Как происходит заражение?

Врачи говорят, что переносчиками болезни являются комары. При укусе насекомого-переносчика происходит заражение гельминтом - как правило, это лишь одна особь.

После чего паразит начинает развиваться под кожей, достигая длины свыше десяти сантиметров.