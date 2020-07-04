Парад планет 4 липня: для кого зі знаків Зодіаку цей день може стати фатальним

Астрологи розповіли, для кого день параду планет може виявитися складним і важким
У суботу, 4 липня, розпочнеться повний парад планет. Це астрономічне явище унікальне і подібні події відбуваються не частіше, ніж один раз на 170 років. Парад планет несе в собі багато загроз і небезпек, але деякі можуть кардинально поміняти своє життя в такий період.
Астрологи розповіли, для кого цей день може стати фатальним і як уникнути глобальних неприємностей під час параду планет. Про це пише видання SlovoFraza.
Для Овнів парад планет може виявитися складним і напруженим періодом. В суботу може з'явитися багато негативної енергетики, яку не варто впускати у своє життя. Може виникнути раптово багато труднощів, проблем і неприємних ситуацій. Найголовніше – не розгубитися і почати розв'язувати всі проблеми по одній. Відволікатися не можна, оскільки це викличе серйозні та фатальні наслідки. За нові проєкти братися не варто, прийняття важливих рішень відкладіть на більш сприятливий період.
4 липня може для Тельця зіграти дуже важливу роль у житті, все залежить від поведінки. З'явиться можливість завершити важливі проєкти, реалізувати давно задумане і спланувати своє майбутнє. В суботу ви зможете виконати все, на що раніше не вистачало часу. Астрологи закликають Тельців сконцентруватися на роботі, не відволікатися на сторонні та непотрібні фактори. Якщо будете лінуватися і захочете розслабитись – день принесе вам проблеми. І тоді всі невирішені завдання розтягнутися на весь липень.
В суботу на вас звалиться велика відповідальність у професійному плані. Це може бути складний проєкт або нова команда співробітників. Постарайтеся не скотитися до деспотизму і нічого не завалити. Не гальмуйте з прийняттям рішень, у вас достатньо досвіду і знань, щоб зробити вибір. При спілкуванні з колегами та підлеглими поводьтеся дипломатично. Якщо у вас вийде добитися прихильності, то грандіозний успіх вам забезпечений.
Парад планет для Скорпіонів пройде нервово і напружено. У суботу з'явиться багато можливостей і шансів, щоб просунутися вперед. Розвиток подій буде залежати від вашого настрою і вміння контролювати власні емоції. 4 липня емоції будуть зашкалювати та до зриву буде зовсім близько, ви будете нервувати через дрібниці й вступати в будь-яку сварку. Треба взяти себе в руки, перестати чіплятися за обставини, інакше не тільки перспективи пройдуть повз вас, але й наживете нових ворогів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дала пораду про те, як поворожити на затемнення 5 липня.
А також розповідали про те, як пережити Великий парад планет 4 липня правильно і не накликати на себе неприємності.
Автор: Анна Шиканова