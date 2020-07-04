Парад планет 4 липня: для кого зі знаків Зодіаку цей день може стати фатальним

У суботу, 4 липня, розпочнеться повний парад планет. Це астрономічне явище унікальне і подібні події відбуваються не частіше, ніж один раз на 170 років. Парад планет несе в собі багато загроз і небезпек, але деякі можуть кардинально поміняти своє життя в такий період.

Астрологи розповіли, для кого цей день може стати фатальним і як уникнути глобальних неприємностей під час параду планет. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Для Овнів парад планет може виявитися складним і напруженим періодом. В суботу може з'явитися багато негативної енергетики, яку не варто впускати у своє життя. Може виникнути раптово багато труднощів, проблем і неприємних ситуацій. Найголовніше – не розгубитися і почати розв'язувати всі проблеми по одній. Відволікатися не можна, оскільки це викличе серйозні та фатальні наслідки. За нові проєкти братися не варто, прийняття важливих рішень відкладіть на більш сприятливий період.

Телець

4 липня може для Тельця зіграти дуже важливу роль у житті, все залежить від поведінки. З'явиться можливість завершити важливі проєкти, реалізувати давно задумане і спланувати своє майбутнє. В суботу ви зможете виконати все, на що раніше не вистачало часу. Астрологи закликають Тельців сконцентруватися на роботі, не відволікатися на сторонні та непотрібні фактори. Якщо будете лінуватися і захочете розслабитись – день принесе вам проблеми. І тоді всі невирішені завдання розтягнутися на весь липень.

Діва

В суботу на вас звалиться велика відповідальність у професійному плані. Це може бути складний проєкт або нова команда співробітників. Постарайтеся не скотитися до деспотизму і нічого не завалити. Не гальмуйте з прийняттям рішень, у вас достатньо досвіду і знань, щоб зробити вибір. При спілкуванні з колегами та підлеглими поводьтеся дипломатично. Якщо у вас вийде добитися прихильності, то грандіозний успіх вам забезпечений.

Скорпіон

Парад планет для Скорпіонів пройде нервово і напружено. У суботу з'явиться багато можливостей і шансів, щоб просунутися вперед. Розвиток подій буде залежати від вашого настрою і вміння контролювати власні емоції. 4 липня емоції будуть зашкалювати та до зриву буде зовсім близько, ви будете нервувати через дрібниці й вступати в будь-яку сварку. Треба взяти себе в руки, перестати чіплятися за обставини, інакше не тільки перспективи пройдуть повз вас, але й наживете нових ворогів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дала пораду про те, як поворожити на затемнення 5 липня.

А також розповідали про те, як пережити Великий парад планет 4 липня правильно і не накликати на себе неприємності.