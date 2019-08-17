Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандал

Парад на День Незалежності України відбудеться 24 серпня, але перед ним у мережі з'явилося чимало неправдивих чуток. Один з них - це те, що Офіс президента збирає вчителів, лікарів, представників громадськості в обов'язковому порядку бути присутніми у святкуванні. Прес-служба Зеленського на своїй сторінці у Facebook повідомила, що це неправда, а участь бюджетників є добровільним.

"Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значна частина запрошених буде відзначена нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - роз'яснили в Офісі президента.

Також наголошується, що в цьому році у святкових заходах будуть задіяні не тільки військові, а й представники інших професій, які є гордістю нації.

Скріншот поста (facebook.com/president.gov.ua)

У коментарях користувачі відреагували на повідомлення прес-служби Зеленського.

Нова традиція змушувати ходити бюджетників на парад.

Піонери прийшли до влади і вже влаштували комсомол.

Минулі влади так само говорили - нікого не примушуємо. Ось нічого робити бюджетникам, як в неділю маршем йти.

Скріншот коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

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