Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандал

В Офісі президента України роз'яснили ситуацію щодо участі бюджетників у Параді до Дня Незалежності
Парад на День Незалежності України відбудеться 24 серпня, але перед ним у мережі з'явилося чимало неправдивих чуток. Один з них - це те, що Офіс президента збирає вчителів, лікарів, представників громадськості в обов'язковому порядку бути присутніми у святкуванні. Прес-служба Зеленського на своїй сторінці у Facebook повідомила, що це неправда, а участь бюджетників є добровільним.
"Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значна частина запрошених буде відзначена нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - роз'яснили в Офісі президента.
Також наголошується, що в цьому році у святкових заходах будуть задіяні не тільки військові, а й представники інших професій, які є гордістю нації.
У коментарях користувачі відреагували на повідомлення прес-служби Зеленського.
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