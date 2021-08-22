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Парад до 30-річчя Дня Незалежності України: де і коли дивитися трансляцію

Автор: Роман Мирончук

Вже зовсім скоро, у вівторок 24 серпня, українці відзначатимуть 30-річчя Дня Незалежності України. На честь свята відбудеться потрійний парад: на Хрещатику в Києві, в Одесі, і на річці Дніпро в столиці.

Де і коли можна подивитися на парад - читайте в матеріалі Styler нижче.

Трансляція парадів 24 серпня на телеканалах

  • Телеканал UA: Перший. Початок параду буде о 10:00, але трансляція урочистостей розпочнеться з 8:40.
  • Телеканал 1+1. Початок параду буде о 10:00.

Трансляція парадів 24 серпня в мережі

Що покажуть на параді

В урочистому заході візьмуть участь понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектора. Також буде 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Нагадаємо, в Києві на репетиції параду помітили танк, обклеєний скотчем. Це викликало здивування в мережі. Пізніше стало ясно скотч прикріпили, оскільки клейку стрічку часто використовують при фарбуванні техніки під камуфляж.

Скотч вирішили не знімати перед парадом, щоб візерунок не потемнів від кіптяви за час репетиції параду.

Ми також писали про те, що в центрі Києва чоловік з пістолетом на авто проривався на репетицію параду.

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Київ