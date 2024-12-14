Пара поженилась и развелась 12 раз за 40 лет: для чего они это делали

Все началось еще в 1981 году - женщина потеряла своего мужа и начала получать пенсию вдовы. А через год она встретила второго мужчину, который на несколько лет ее моложе.

В 1988 году произошел развод и причиной был указан "неисправимый распад" брака из-за работы мужа дальнобойщиком.

Впоследствии пара снова сошлась и официально оформила свои отношения - поженилась. А через три года - снова развелась. И так продолжалось почти 40 лет - они поженились 12 раз и столько же разводились.

Выяснилось, что "сладкая парочка" воспользовалась лазейкой в австрийском законодательстве - если вдова снова выходит замуж, то получает компенсацию в размере 27 тысяч евро за то, что во время второго брака ей прекращается выплата пенсии вдовы.

Однако каждый раз, когда пара разводилась, закон позволял возобновить выплаты женщине, как вдове. И при каждом последующем браке вдова так же имела право снова подать на компенсацию в размере 27 тысяч евро.

Это продолжалось десятилетиями и позволило паре получить из пенсионной схемы 326 000 евро.

После последнего бракосочетания, 73-летняя женщина и ее партнер, совершили ошибку. Они в 12 раз подали на выплату компенсации, но получили отказ. Тогда парочка обратилась в суд, а Верховный суд Австрии не просто отклонил их дело, но и начал расследование.

Теперь пару обвиняют в крупном мошенничестве. Их ждет суд и наказание. А следователи собрали немалую доказательную базу.

Они обнаружили, что пара на самом деле никогда не разводилась и все эти годы спокойно жила вместе. Соседи и родственники рассказали, что они делили быт и кровать, да и вообще все о них думали, что у них "образцовый брак".

И самое интересное - последний, 12 развод, власть признавать отказалась, поэтому пара сейчас находится в законном браке.