Таткова копія! Меган Маркл та принц Гаррі показали обличчя підрослої донечки

Дівчинка, як і її старший брат Арчі Харрісон, успадкували типові риси батька - вони обидва світлошкірі та рудоволосі.

Фото: Лілібет Діана (instagram.com/misanharriman)

Фото: Меган з донькою та родиною друзів (instagram.com/misanharriman)

Не так давно сім'я Сассексів поділилася милою родинною фотографією.

Що відомо про Лілібет Діану

Крихітка народилася 4 червня минулого року у США, куди пара перебралася влітку 2020 року.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися 9 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

6 травня 2019-го на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон. А вже восени родина покинула Великобританію. Спочатку вони перебралися до Канади, а влітку 2020-го остаточно осіли на батьківщині Меган - в сонячній Каліфорнії.

У березні того ж року пара офіційно перестала виконувати обов'язки членів королівської сім'ї.