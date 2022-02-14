Без паніки: що робити батькам і дітям у разі надзвичайної ситуації (відео)

Українцям рекомендують скласти план дій на випадок небезпеки. Це стосується не тільки "тривожної валізки", а в першу чергу – комунікації всієї родини.

Батькам потрібно дізнатися в школах і дитячих садах, де шукати дітей в разі надзвичайної ситуації. Не в кожній будівлі є укриття або підвал, тому можливо доведеться бігти до тих, які знаходяться поблизу або в метро.

У соціальних мережах батьки повідомляють, що в деяких школах і дитячих садах вже готуються до можливого вторгнення. Вже озвучені списки необхідних речей або ж купують самі.

Серед таких речей: ковдра, яка підписана ім'ям учня, свічки, батарейки, сухпайки, вода, ліхтарик і індивідуальна аптечка. Все повинно бути упаковано в спеціальний рюкзак.

Також у школах вже подумують про спеціальні тренування для дітей на випадок надзвичайної ситуації. Їм пояснять, як діяти та куди бігти.

Найшвидша система швидкого оповіщення населення про небезпеку – сирени. Зараз роботу таких сирен перевіряють у багатьох українських містах. Перевірочні сигнали зазвичай йдуть 2-3 секунди.

Інструктор з фізичної безпеки Олексій Павлійчук радить кожній українській родині мати план дій на випадок повномасштабного вторгнення.

В першу чергу потрібно забезпечити безпеку дітей і детально їм розповісти маршрут до безпечного місця. Можна навіть роздрукувати спеціальну карту.

Також варто заздалегідь домовитися заздалегідь з рідними, де ви зустрічаєтеся в результаті надзвичайної ситуації. Це важливо, оскільки може не бути зв'язку або електрики.

Інструктор підкреслює, що така підготовка – це не паніка, а логіка і підготовка.

"Якщо у вас є певний план, хоч якийсь-то ви швидше зорієнтуєтеся в будь-якій нестандартній ситуації. Тому виділіть 15 хвилин на сімейну нараду – просто сьогодні", - радить Павлійчук.

Як поводитися батькам і дітям у разі надзвичайної ситуації