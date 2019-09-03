Паніка і істерика: Седокова влаштувала скандал в приватній клініці

Анна Седокова, українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра", поскандалила в одній з приватних клінік з медперсоналом. Деталі інциденту вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомила Анна Седокова, вона разом зі своїм сином Гектором звернулася в одну з приватних клінік в Москві, так як малюка вкусив комар на відпочинку у Франції, а після – місце укусу початок запалюватися.

"Звичайно, я не пишу пости, коли я дуже роздратована, тому що, як правило, виходить надмірно емоційно, але пройшло 10 годин, а я все ще зла. Вчора я була в одній з приватних московських клінік. Гектора у Франції покусав комар, він розчесав ранку, і вона запалилася. Справа була вже в 5 вечора, ми хвилювалися і записалися на прийом до досвідченого фахівця, у приватну клініку. Нас зустрів чудовий лікар, який хоч і не запобігав перед дитиною, зате відразу поставив діагноз і навіть дозволив залізти до нього в шафку з документами і розписатися на довідці. Від нього віяло добротою, Гектор це відчув відразу і дав йому помазати свою ранку", - повідомила артистка і додала, що проблеми почалися пізніше – в кабінеті, де у малюка повинні були взяти аналіз.

Анна Седокова з сином Гектором (фото: instagram.com/annasedokova)

"Сказали, що нам потрібно здати кров на аналіз. Зайшовши в кабінет, я відразу відчула недобре. Медсестра грубим голосом промовила – "садіть дитину обличчям від себе і затискайте йому ноги колінами". Моя щаслива дитина зникла відразу. У нього почалася паніка і як наслідок істерика. Не спитавши ні як його звуть, ні посміхнувшись йому, вона зажадала посадити його на кушетку. Мультик в телефоні не допомагав і на питання чи є іграшки, медсестра кинула в нас мляву надуту рукавичку з незрозумілою намальованою пикою на ній. "Тримайте його" - репетувала медсестра. Кров з пальця не йшла. Гектор страшно плакав. Вона з усією силою тиснула на цей малесенький пальчик, намагаючись видавити кров", - описала ситуацію Сєдокова.

Через деякий час вона не витримала і зажадала у медсестри зупинити забір крові. Після цього вона голосно сказала співробітникам клініки все, що про них думає і пішла разом з сином.

"Пішла я голосно і повідомила співробітникам все, що про них думаю, що вони нелюди і їм потрібно працювати в казармі, а не з дітками. Це взагалі, що було??? Байдужість, з якою медсестра брала кров у Гектора неприпустима в дитячих лікарнях. Я вже не кажу про те, що це платна клініка. Як можна працювати з дітьми і ненавидіти їх одночасно?" – написала обурена артистка.

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