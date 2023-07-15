Панические атаки: в каких случаях это состояние не требует лечения, а когда - нужно немедленно идти к специалисту

Что нужно знать о панических атаках

"Если у вас в жизни случилась паническая атака или их было несколько за всю жизнь, и вас больше ничего не беспокоит - вы здоровы. Иногда паническая атака возникает на фоне усталости, стресса, недосыпа, из-за крепкого кофе или из-за комбинации этих причин. Она может произойти у любого. Отдохните, погуляйте, возьмите выходной. Не нужно покупать книги о борьбе с паническими атаками, не нужно бежать к врачу, не нужно думать и переживать об этом", - пишет врач.

Если же панические атаки повторяются в течение месяца или больше и сопровождаются безопасным поведением, избеганием, страхом за свою жизнь и здоровье - обращайтесь к врачу.

"Не все люди нуждаются в лечении. Иногда бывают случаи, когда пациенту достаточно объяснить: что это просто паническая атака (а не сердечный приступ, как многие думают), что она не несет угрозы жизни, что человек не умрет и это не шизофрения, что нельзя избегать мест и обстоятельств, где эта паническая атака произошла, что нельзя применять безопасное поведение (мерить давление, пульс и носить с собой гидазепам) - и пациент может выйти после консультации здоровым и без приступов", - объясняет Щербина.

По его словам, чаще всего пациенты обращаются после десятков предварительных консультаций, где они обследовали сосуды шеи, делали МРТ всего тела, сдавали кучу анализов и пили много лекарств.

"Они часто имеют сопутствующее не только паническое расстройство с агорафобией (страх того, что может произойти приступ паники - ред.), но и депрессию или генерализованную тревогу. В таких случаях одним разговором не обойтись", - говорит невропатолог.

Как действовать при панической атаке

Оставайтесь на месте - старайтесь сопротивляться желанию сбежать в безопасное место во время панической атаки. Если вы за рулем, остановитесь и припаркуйтесь там, где это безопасно.

"Важно сосредоточиться на чем-то не угрожающем, например, на часах или товаре в супермаркете. Напомните себе, что пугающие мысли и ощущения являются признаком паники и со временем пройдут", - говорит Щербина.

Дышите медленно и глубоко - ощущение паники и беспокойства может усилиться, если вы дышите слишком быстро. Старайтесь сосредоточиться на медленном глубоком дыхании, медленно считая до трех на каждом вдохе и выдохе.

"Попытайтесь понять, чего вы боитесь, и бросьте ему вызов. Вы можете добиться этого, постоянно напоминая себе, что то, чего вы боитесь, нереально и пройдет", - говорит невролог.

Творческая визуализация - во время панической атаки старайтесь сопротивляться желанию думать о негативных мыслях, таких как "катастрофа". Вместо этого подумайте о месте или ситуации, в которых вы чувствуете себя безмятежно и спокойно. Как только этот образ возникнет у вас в голове, попытайтесь сфокусировать на нем свое внимание.

"Не боритесь с приступом - попытки бороться с симптомами панической атаки часто могут усилить приступ. Вместо этого успокойте себя, приняв то, что хотя это может показаться сложно и с вашими симптомами может быть трудно справиться, приступ не угрожает жизни", - говорит врач.

Во время панической атаки нужно собой овладеть (фото: Freepik)

Внесение некоторых изменений в образ жизни также может помочь. Например, убедитесь, что вы:

регулярно занимаетесь физическими упражнениями - упражнения могут помочь снять стресс, напряжение и улучшить настроение

соблюдайте здоровую диету - здоровая, сбалансированная диета и вес могут помочь сохранить общее состояние здоровья

избегайте употребления наркотиков и алкоголя - они могут дать краткосрочное облегчение, но в долгосрочной перспективе могут усилить симптомы

осторожно с напитками, содержащими кофеин, такими как чай, кофе или кола - кофеин оказывает стимулирующее действие и у некоторых людей может усугубить симптомы

Как лечат панические атаки

Основных способов лечения два - это медикаментозное лечение и КПТ психотерапия.

"И первый, и второй способ - одинаково действенны. Поэтому выбор между двумя методиками зависит от: возможностей пациента (психотерапия обычно дороже), желания пациента (некоторые не хотят заниматься психотерапией и скептически к ней настроены), тяжести состояния и сопутствующих болезней (если, например, пациентка беременна или имеет противопоказания к медикаментам)", - добавляет невропатолог.

Врач отмечает, что пытается выбирать психотерапию, или если состояние умеренное или тяжелое, с сопутствующими другими психическими расстройствами и кучей жалоб - он советует начинать прием медикаментов и по возможности добавить психотерапию позже.