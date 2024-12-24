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Панеттоне за 30 минут? Это реально! Простой рецепт для начинающих

Вторник 24 декабря 2024 07:30
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Панеттоне за 30 минут? Это реально! Простой рецепт для начинающих Как готовить панеттоне быстро (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Панеттоне - традиционная итальянская выпечка с цукатами и изюмом, которую готовят на Рождество. Традиционный рецепт предусматривает несколько подъемов теста, однако панеттоне можно приготовить быстрее.

О том, как приготовить панеттоне быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Allrecipes.

Что нужно для панеттоне

Для того, чтобы приготовить итальянскую рождественскую выпечку, необходимы такие ингредиенты:

  • мука - 400 г
  • вода (горячая) - 1 стакан
  • обезжиренный йогурт - 125 г
  • яйца - 2 шт.
  • активные сухие дрожжи - 1 пакет
  • сливочное масло (растопленное) - 1 ст. л.
  • сушеная смородина - 40-50 г
  • изюм - 50 г
  • сахар - 50 г
  • сахарная пудра - 1 ст. л.
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.
  • лимонная цедра - 1 ст. л.
  • соль - 0,25 ч. л.

Как приготовить панеттоне быстро

Хотя на выпекание панеттоне и поднятие теста требуется дополнительное время, для активного приготовления выпечки, а именно замешивания теста, нужно не более 30 минут.

В средней миске смешайте дрожжи, воду и сахар. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут или до образования пены. Тогда добавьте яйца, йогурт, ваниль, лимонную цедру и соль - и тщательно перемешайте.

Всыпайте муку по полстакана за раз и вымешивайте, пока тесто не сформируется в идеальный шар. После этого выложите массу на слегка присыпанную мукой поверхность и вымешивайте в течение 5-10 минут, пока тесто не станет мягким и эластичным, но не липким.

Переложите тесто в большую миску, слегка смазанную маслом, накройте посуду и поставьте тесто в теплое место. Масса должна увеличиться вдвое - на это, в зависимости от температуры, потребуется от 30 минут до 1 часа.

Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию и сбрызните круглую форму для панеттоне маслом. В небольшой миске смешайте сухофрукты с сахарной пудрой.

Перемешайте тесто с начинкой, сформируйте из массы шар и выложите в подготовленную форму для выпечки. Неплотно накройте тесто полотенцем и оставьте подниматься в течение около 30 минут.

По желанию смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Выпекайте панеттоне 30-45 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневого цвета.

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