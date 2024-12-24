Панеттоне за 30 минут? Это реально! Простой рецепт для начинающих

Панеттоне - традиционная итальянская выпечка с цукатами и изюмом, которую готовят на Рождество. Традиционный рецепт предусматривает несколько подъемов теста, однако панеттоне можно приготовить быстрее.

О том, как приготовить панеттоне быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Allrecipes .

Что нужно для панеттоне

Для того, чтобы приготовить итальянскую рождественскую выпечку, необходимы такие ингредиенты:

мука - 400 г

вода (горячая) - 1 стакан

обезжиренный йогурт - 125 г

яйца - 2 шт.

активные сухие дрожжи - 1 пакет

сливочное масло (растопленное) - 1 ст. л.

сушеная смородина - 40-50 г

изюм - 50 г

сахар - 50 г

сахарная пудра - 1 ст. л.

ванильный экстракт - 1 ч. л.

лимонная цедра - 1 ст. л.

соль - 0,25 ч. л.

Как приготовить панеттоне быстро

Хотя на выпекание панеттоне и поднятие теста требуется дополнительное время, для активного приготовления выпечки, а именно замешивания теста, нужно не более 30 минут.

В средней миске смешайте дрожжи, воду и сахар. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут или до образования пены. Тогда добавьте яйца, йогурт, ваниль, лимонную цедру и соль - и тщательно перемешайте.

Всыпайте муку по полстакана за раз и вымешивайте, пока тесто не сформируется в идеальный шар. После этого выложите массу на слегка присыпанную мукой поверхность и вымешивайте в течение 5-10 минут, пока тесто не станет мягким и эластичным, но не липким.

Переложите тесто в большую миску, слегка смазанную маслом, накройте посуду и поставьте тесто в теплое место. Масса должна увеличиться вдвое - на это, в зависимости от температуры, потребуется от 30 минут до 1 часа.

Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию и сбрызните круглую форму для панеттоне маслом. В небольшой миске смешайте сухофрукты с сахарной пудрой.

Перемешайте тесто с начинкой, сформируйте из массы шар и выложите в подготовленную форму для выпечки. Неплотно накройте тесто полотенцем и оставьте подниматься в течение около 30 минут.

По желанию смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Выпекайте панеттоне 30-45 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневого цвета.