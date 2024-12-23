Рождественские пряники, которые понравятся взрослым и детям: самый простой рецепт

Медово-имбирные пряники - одна из давних традиций зимних праздников во многих странах. Готовить пряники довольно просто, а ароматные сладости непременно понравятся каждому.

О том, как приготовить медовые пряники на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".

Что нужно для медовых пряников

Для того, чтобы приготовить медовые пряники к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:

мука - 400 г

яйца - 2 шт.

мед - 100 г

сливочное масло - 100 г

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

сода - 1 ч. л.

лимонный сок - 1/3 ч. л.

сахар - 100 г

сахарная пудра - 150-200 г

имбирь - 1/3 ч. л.

корица - 1/3 ч. л.

мускатный орех - 1/3 ч. л.

Как готовить медовые пряники

Для того, чтобы приготовить медовые пряники, перелейте мед в небольшую кастрюлю с толстыми стенками, добавьте сахар и пряности. Перемешивая ингредиенты, поставьте посуду на средний огонь.

Когда на поверхности меда появится пена, а сахар растворится - масса готова, доводить ее до кипения не нужно. Добавьте соду и масло, и снова перемешайте ингредиенты.

Взбейте 2 желтка и один белок, а затем влейте смесь в медовую массу. Другой белок используется для глазури.

Добавьте муку небольшими порциями и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 0,5-1,5 часа.

После этого разделите тесто на удобные части и раскатайте массу в пласт толщиной 1 см. Чтобы тесто не прилипало, его можно раскатывать на пергаменте. С помощью форм вырежьте из теста пряники.

Как готовить пряники (скриншот / Вкусно и красиво дома)

Переложите пряники на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 8-10 минут при 180 градусах. После этого пряники можно украсить с помощью глазури.

Для ее приготовления нужно смешать сахарную пудру с кукурузным крахмалом. Затем добавьте белок и лимонный сок - и взбейте смесь миксером до пышной белой массы и увеличения в объеме в два раза.

Как готовить глазурь для пряников (скриншот / Вкусно и красиво дома)

Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте пряники узорами. Подождите, пока глазурь застынет - и можно угощаться.