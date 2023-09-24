Панды могут пропасть с лица земли? Ученые сделали шокирующее открытие

Внутренние часы животных

Всем известно, что есть виды животных, которые находятся на грани исчезновения. Даже несмотря на то, что некоторые виды специально разводят в неволе, прилагая титанические усилия, их органическая жизнь все равно зависит от природных факторов.

Эксперты отмечают, что все животные (включая панд), имеют так называемые циркадные часы - внутренние часы организма. Они работают примерно по 24-часовым циклам и регулируются сигналами окружающей среды.

Когда сигналы, которые они испытывают в неволе, не совпадают с сигналами природной среды, у животных возникают проблемы.

От чего страдают животные в неволе

По словам аспирантки Университета Стерлинга в Шотландии Кристин Гандиа, "животные, а также люди, развили ритмы, позволяющие синхронизировать свою внутреннюю среду с внешней средой".

При условии, что внутренние часы животного не синхронизированы с внешними сигналами (свет, температура и т.д.), оно испытывает на себе неблагоприятные последствия.

"У людей это может варьироваться от смены часовых поясов - до проблем с обменом веществ и сезонными аффективными расстройствами", - подчеркнула исследовательница.

Что происходит с гигантскими пандами

В рамках исследования Гандиа и ее команда наблюдали за 11 гигантскими пандами в шести разных зоопарках, расположенных в разных широтных зонах.

В результате ученые узнали, что чрезвычайно важную роль для полноценной жизнедеятельности панд в неволе играют:

дневной свет

температура

По мнению ученых, находясь в зоопарках за пределами своей природной широты, гигантские панды менее активны и жизнерадостны. Это может быть напрямую связано с различиями в освещении и температуре, по сравнению с их естественной средой обитания в Китае.

В исследовании отмечается, что такое открытие может иметь широкое практическое применение для улучшения условий содержания животных в неволе и способствовать их сохранению в природе.