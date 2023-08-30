В Украине появились новые опасные виды насекомых: как они выглядят и почему здесь поселились

Августовская жара в Украине бьет рекорды и достигает чуть ли не 40 градусов по Цельсию выше нуля. Это первые последствия глобального потепления на планете. Вместе с тем, жара влияет не только на быт людей, но и меняет состав флоры и фауны определенного региона. Так, недавно в Украине заметили новых опасных и не присущих нашей местности насекомых.

Как выглядят они и останутся ли в Украине навсегда - узнайте из материала Styler ниже.

Кого заметили в Украине

Во Львове и Одессе заметили ядовитого паука-оса или агриопу тигровую. Этот паук раньше жил на территории Украины, однако с усилением жары его начали замечать все чаще.

Насекомое известно своей яркой окраской, ведь его тельце покрывают желто-черные полоски.

Взрослые самки имеют размер от 1 до 2,2 сантиметра. Самцы более мелкие и менее яркие, до 5-8 миллиметров в длину и значительно более хрупкие.

Паук-оса питается в основном кузнечиками, саранчовыми, пчелами и другими насекомыми. Для человека яд тигровой аргиопы безопасен, а длина коготков недостаточна, чтобы прокусить кожу человека.

В Украине он распространен почти по всей территории, кроме гор.

Паук-оса или агриопа тигровая (фото: Википедия)

Еще один нетипичный для наших широт житель - это тигровый комар. Он происходит из Восточной Азии, однако за годы существования смог распространиться по меньшей мере по 28 странам за пределами своего природного ареала.

Во многих странах тигровые комары признаны инвазионным видом - то есть легко переселяющимся. Сегодня азиатский тигровый комар встречается во Франции, в странах Бенилюкса, в Португалии, Германии, на швейцарских плато, в Турции, Кипре, Болгарии и Словакии.

Комар может откладывать яйца фактически где угодно, потому что они устойчивы к холоду и могут находиться в покое долгое время.

Это насекомое является вторым по опасности в своем виде переносчиком вируса лихорадки денге. Он также может переносить семь вирусов из семейства альфа-вирусов и восемь представителей семейства буньявирусов.

Азиатский тигровый комар переносит много вирусов (фото: Telegram)

Почему они появились в Украине

Основным путем проникновения на территорию Украины есть их ввоз, говорит эколог Наталья Козбур.

"Наряду с грузами, поступающими морским, сухопутным и воздушным путем, часто попадают семена растений, малые организмы (например, муравьи, пауки, тараканы, черви, моллюски). В некоторых случаях это могут быть птицы и другие животные", - объясняет она.

Новые жители могут быстро распространяться на территории, где оказались. Однако, конечно, для окончательного закрепления насекомым нужны соответствующие условия: климат, среда обитания, еда и т. д.

Эксперт отмечает, что распространение тигрового комара и других новых насекомых следует связывать с изменением климата.

Сегодня они в большинстве своем распространены на всех континентах в зонах тропического и субтропического климата. Но эти москиты постепенно осваивают страны с умеренным климатом, то есть Украину, приспособившись и научившись впадать в спячку во время похолодания.

Опасны ли для Украины инвазионные насекомые

По словам эколога, такие виды насекомых могут приносить большие убытки сельскому и лесному хозяйствам.

"Многие насекомые с повышением температуры быстро распространяются в регионах, которые раньше были для них недостаточно теплыми. В более теплых климатических условиях насекомые вредители начинают развиваться в более ранние периоды и повреждать растения, которые не успели укрепиться. Это приводит к значительным потерям урожая из-за заболеваний злаковых культур" , - говорит эксперт.

Воздействие на здоровье человека оказывают также инвазионные виды растений, такие как, сорняк амброзия полинолиста. Ее пыльца вызывает сильные аллергические реакции. Это растение, занесшее в Европу из Северной Америки, а теперь оно растет где угодно.

"Учитывая вышеизложенное, из-за изменения климата, следует ожидать других "гостей". Насколько "доброжелательными" будут следующие "поселенцы" и какое влияние они будут иметь на природную среду, наш быт остается только догадываться", - резюмирует эколог.