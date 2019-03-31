Пам'ятка виборця: що робити в нестандартних ситуаціях

Вибори президента України стартували і вже відкрилися виборчі дільниці. Юристи пояснили виборцям, як потрібно поводитися в нестандартних ситуаціях, пише "КП в Україні".

1. Виборчі ділянки. При відвідуванні виборчої дільниці з собою обов'язково треба мати паспорт. Також юристи рекомендують взяти з собою додатковий документ – водійські права або пенсійне посвідчення. Це допоможе, якщо раптом виборця немає в списках.

2. Заповнення бюлетенів. Ручку для заповнення бюлетеня краще взяти з собою, так як в кабінці може виявитися ручка із зникаючим чорнилом. Підписувати тільки своєю ручкою.

3. Бюлетені. Фотографувати бюлетень на мобільний телефон – категорично заборонено. Також, як і міняти, ховати і інше. На самій ділянці фотографувати можна, оскільки вибори – публічні. Однак інші виборці можуть заборонити себе фотографувати.

4. Агітація. Не можна проводити агітацію, рекламу кандидатів або проводити антирекламу. День виборів також відноситься до дня тиші. Ніяких публічних вигуків і плакатів.

Вибори-2019 (Віталій Носач, РБК-Україна)

5. Екзитполи. Відповідати на питання тільки добровільно. До того ж ці відповіді – анонімні. Називати своє ім'я або місце проживання не потрібно. Якщо є бажання – можна повідомити, за кого віддали голос.

6. Порушення. Якщо ви побачили порушення або якісь дії на виборчій дільниці, що викликали підозру – повідомте про це співробітникові поліції, який знаходиться поруч або зателефонуйте на гарячу лінію 102. Контролювати виборчий процес можуть усі громадяни України.

7. Немає у списках. Якщо людина прийшла голосувати, але його не виявили у списках, хоча при попередній перевірці він там був – то потрібно домагатися дозволу проголосувати. І краще цим процесом зайнятися вранці.

8. Ділянку замінували. Якщо надійшла інформація про замінування, то виборцям краще дочекатися відповідних служб подалі від ділянки. Героїзм проявляти не потрібно, і виконувати свій громадянський обов'язок краще після того, як правоохоронці перевірять ділянку.

9. Зіпсований бюлетень. Якщо бюлетень було зіпсовано – то потрібно скласти акт у присутності двох понятих, голови комісії, членів комісії. В акті необхідно зазначити, що бюлетень такий-то був зіпсований, і через деякий час вам зобов'язані видати новий.

10. Начальник не відпустив на вибори. Це вважається порушенням конституційних прав людини і роботодавцю загрожує за це кримінальна відповідальність. Однак для того, щоб довести порушення – його треба зафіксувати.

11. Голосування в лікарні. Тим, хто проходить лікування у лікарні, можна проголосувати, якщо вони транспортабельні. Якщо ні, то можна написати заяву в найближче територіальне відділення і в лікарню надішлють інспекцію з переносною урною. Така ж процедура голосування передбачена і для інвалідів – вони можуть голосувати вдома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вам "світить" за порушення на дільницях.

А також розповідали про те, що Притула зробив важливу заяву про вибори 2019.