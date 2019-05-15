У пам'ять про батьків: Олег Винник дав концерт у рідному селі (фото, відео)

Олег Винник дав великий сольний концерт у рідному селі Червоний Кут Черкаської області. Подивитися на головного серцеїда країни прийшли близько 30 тис. глядачів. Заради цього виступу Винник перервав свій європейський тур. А концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам'яті батьків.

Олег Винник виступив у рідному селі

"Вперше в життя, в свої 45 років, я даю концерт у рідному селі. Для мене це дуже відповідально і, не приховую - непросто і трепетно. Я виріс на цій землі, 30 років тому звідси поїхав. Щоразу, приїжджаючи в гості до батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам'яті найрідніших мені людей, я серцем відчував їхню присутність тут", - поділився емоціями Олег Винник

За словами очевидців, атмосфера на стадіоні біля місцевого Будинку культури панувала піднесена і сімейна. Душевні пісні "Мати каже правду", "Мої батьки" люди слухали зі сльозами на очах, в унісон підспівували кожен рядок улюблених композицій. Публіка тричі викликала зіркового земляка "на біс".

Олег Винник виступив в рідному селі (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Я завжди буду вдячний своїм батькам, адже якби не вони, я б не стояв на сцені. Вчора на концерті я серцем відчував їхню присутність", - зізнався Винник в своєму Instagram-акаунті.

Олег Винник виступив у рідному селі

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