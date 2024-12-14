Пампухи с маком: рецепт украинской рождественской выпечки

Что нужно для пампухов с маком

Для того чтобы приготовить на Рождество украинские пампухи с маком, необходимы эти ингредиенты:

мука - 550 г

молоко - 350 мл

яйца - 3 шт.

сливочное масло - 50 г

дрожжи - 12 г

сахар - 2 ст. л.

сахарная пудра - 2 ст. л.

соль - щепотка

растительное масло - для жарки

мак - 400-500 г

Как готовить пампухи с маком

Для того, чтобы приготовить тесто для рождественских пампухов, налейте 250 мл молока в глубокую миску, всыпьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и несколько ложек муки. Перемешайте смесь и переставьте массу на 10-15 минут в теплое место. Тогда опара подрастет и будущее тесто будет пышным.

Отделите два желтка, однако не выливайте белок - он еще понадобится в конце приготовления. Для теста используются два желтка и одно целое яйцо - к ним нужно постепенно добавить остальной сахар и взбить смесь до пышной пены.

Осторожно влейте яйца в опару, отсыпьте 100 г муки из всей массы, а остальную также добавьте в опару. Замешайте тесто, постепенно добавив оставшуюся муку.

Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто для пампухов. Еще раз вымешайте тесто, положите его в миску и, накрыв посуду, переставьте в теплое место на час.

Чтобы приготовить маковую начинку, мак нужно тщательно промыть в кастрюльке, затем залить кипятком так, чтобы жидкости было на сантиметр больше чем мака. Поставьте посуду на огонь и выварите мак до полного выкипания воды.

Тогда влейте молоко и проварите начинку в течение 3 минут, время от времени перемешивая. После этого слейте молоко, переложите мак в чашу блендера или ступку, всыпьте 1 ст. л. сахара и перемелите. Добавьте к маковой начинке 1 белок и тщательно перемешайте массу.

Чтобы сделать пампухи, разделите тесто на одинаковые по размеру шарики, которые нужно раскатать в лепешки.

Как готовить пампухи (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Выложите в центр каждой лепешки чайную ложку маковой начинки, слепите края теста и покачайте пирожок в руках, чтобы пампух был круглым. Разогрейте в кастрюле растительное масло - его нужно столько, чтобы пампухи были полностью погружены в жидкость.

Обжарьте пампухи с маком до румяной корочки с каждой стороны. Чтобы убрать масло, выложите пампухи на салфетку, затем переложите на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.