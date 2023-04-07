Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в вышиванки: что произошло

"Великолепная четверка выглядит превосходнее, чем когда-либо!" - подписаны кадры.

На фото - Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр "идут" по улице в белых рубашках, расшитых украинским национальным узором.

The Beatles в вышиванках (фото: instagram.com/eurovision)

Что известно о Евровидении 2023 года

Мероприятие будет проведено в Ливерпуле (Великобритания) на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего за несколько минут ходьбы - несколько отелей, вокзал, неподалеку - аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доку на берегу реки Мерси.

Евровидение-2023 пройдет 9, 11 - полуфиналы и 13 мая - грандфинал.

В этом году на 67-м песенном конкурсе Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако из-за российской агрессии проводить конкурс в Украине стало невозможным.