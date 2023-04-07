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Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в вышиванки: что произошло

Памятник The Beatles в Ливерпуле (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Город, который примет Евровидение в 2023 году, в 1960-х стал колыбелью легендарных битлов. Именно в Ливерпуле была основана группа The Beatles. Теперь четверка необычным способом выражает солидарность с украинцами - памятник участникам группы одели в вышиванки.

Фото поделились на официальной странице Евровидения в Instagram.

"Великолепная четверка выглядит превосходнее, чем когда-либо!" - подписаны кадры.

На фото - Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр "идут" по улице в белых рубашках, расшитых украинским национальным узором.

The Beatles в вышиванках (фото: instagram.com/eurovision)

Что известно о Евровидении 2023 года

Мероприятие будет проведено в Ливерпуле (Великобритания) на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего за несколько минут ходьбы - несколько отелей, вокзал, неподалеку - аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доку на берегу реки Мерси.

Евровидение-2023 пройдет 9, 11 - полуфиналы и 13 мая - грандфинал.

В этом году на 67-м песенном конкурсе Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако из-за российской агрессии проводить конкурс в Украине стало невозможным.

Раньше мы писали, какая песня с большим отрывом претендует на победу на Евровидении.

Отметим, что фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет ведущей Евровидения 2023.

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