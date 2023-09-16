Памяти Георгия Гонгадзе. Каким запомнился украинцам феноменальный журналист

16 сентября исполняется 23 года со дня жестокого убийства украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Ежегодно в этот день чтят память о погибшем, а также других журналистов, которые стали жертвами из-за своей профессиональной деятельности.

Воспоминания о Георгии Гонгадзе, его влиянии на дальнейшее развитие журналистики и память о нем в массовой культуре, читайте в материале ниже.

Борьба за свободу слова

С середины 90-х Георгий работал на разных телеканалах. С 1 октября 1999 года Георгий начал вести ежедневную информационную программу "Первый тур с Георгием Гонгадзе" в прямом эфире радиостанции "Континент". Вскоре после этого начались телефонные звонки с угрозами по адресу руководства радиостанции.

В апреле 2000 года Георгий основал онлайн-издание "Украинскую правду". Именно там он начал публиковать материалы о Леониде Кучме и его окружении. Уже в конце июня за журналистом стали следить. А 16 сентября он вышел с работы и пропал.

"Было жутко. Сигнал был куда уже более однозначным: критикуешь режим Кучмы - будь готов положить голову. И тех, кто решался - было так ничтожно мало, что режиму казалось, что достаточно их убрать, чтобы снова наступил молчаливый совок", - писала потом бывшая депутат Леся Оробец, вспоминая эти события.

Исчезновение Георгия вызвало массовые протесты. А после обнародования "пленок Мельниченко" стало известно, что к убийству журналиста причастен Кучма.

Георгий Гонгадзе на Крещатике в 2000 году (фото: Facebook.com/Клуб Коренного Киевлянина)

"Георгий Гонгадзе стал символом этой эпохи. Без его светлой и упрямой фигуры, без его примера трудно представить нашу историю. Самым отважным приходится платить слишком дорого за добровольное молчание большинства. Поэтому лучше не молчать", - писала Оробец.

Только в 2011 году убийцу Георгия - Алексея Пукача приговорят к пожизненному заключению. На суде он скажет, что Гонгадзе убили, потому что он "не уважал президента Леонида Кучму".

Георгий с племянником во время войны в Грузии в нач. 90-х годов (фото: facebook.com/Myroslava Gongadze)

Гонгадзе предвидел аннексию Крыма

В своих воспоминаниях супруга Георгия Мирослава Гонгадзе делится, что ее муж еще в первой половине 90-х предвидел события в Крыму.

"Глубокий и дальновидный, еще в 1993-95 годах Гия предупреждал о взрывоопасности Крыма и потребности в сознательной государственной политике в отношении полуострова, если Украина хочет его сохранить. Считал, что страны-соседи России должны создать собственный альянс безопасности", - поделилась воспоминаниями Мирослава.

Также она добавляет, что Георгий отмечал важность объединения балтийских стран, Украины и Грузии для защиты собственной независимости, ведь был свидетелем и жертвой российского вмешательства в Абхазию в 1992-93 годах. Георгий прибыл в Грузию с намерением снять документальный фильм о войне, но попав на линию фронта, сменил кинокамеру на оружие.

По воспоминаниям Мирославы, Георгий часто поднимал вопрос о необходимости демаркации границ и никогда не верил, что Россия откажется от идеи удерживать Украину в зоне собственных интересов.

Георгий и Мирослава Гонгадзе (фото: gongadze.reporters.media)

Стал примером для нового поколения журналистов

Преданность своей работе и бескомпромиссность стали примером для подражания для новых поколений журналистов.

"Журналистская школа конца 90-х невозможна без Георгия Гонгадзе. Его фигуру надо изучать как явление: почему именно он запустил первое интернет-издание, какими были журналисты, что не боялись власти. Эта пассионарность и непокорность в конце 90-х сказалась на будущем журналистских расследований в Украине", - вспоминала правозащитница и журналистка Лариса Денисенко, которая в конце 90-х годов работала с Георгием.

Коллеги Гонгадзе вспоминают, что он всегда брался за сложные дела, был смелее других.

"Он шел туда, куда другие боялись идти. Он не закрывал глаза на те вещи, о которых он точно знал, что они были неправды", - вспоминал Евгений Глебовицкий. По его словам, Георгий был одним из тех, кто сформировал высокие стандарты журналистики.

Убийство Гонгадзе стало самым резонансным в Украине, но это не единственная громкая расправа над журналистами. В 2001 году в Славянске до смерти избили директора телерадиокомпании ТОР Игоря Александрова, в 2010 году исчез журналист-расследователь Василий Климентьев, в 2016 году в Киеве взорвали авто украинского и белорусского журналиста Павла Шеремета, в 2018 году в Херсоне облили кислотой Катерину Гандзюк, в 2019 году в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова, после нападения он не выжил.

Георгий Гонгадзе во время встречи с тогдашним президентом Леонидом Кучмой (фото: gongadze.reporters.media)

Память о журналисте в массовой культуре

Георгий Гонгадзе стал настоящим символом борьбы против кучмовского режима и тогдашней верхушки власти. И хотя после трагической гибели журналиста прошло почти четверть века, память о Георгии живет в многочисленных проектах до сих пор.

В 2005 году ему посмертно присвоили звание Героя Украины за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество, проявленное в отстаивании идеалов демократии и свободы слова, верность журналистскому делу.

С 2007 года в третью пятницу сентября отмечается День памяти украинских журналистов, поскольку именно в этот день пропал Гонгадзе.

Георгий был одним из тех, кто сформировал высокие стандарты журналистики (фото: gongadze.reporters.media)

В 2008 году в Киеве установлен памятник Георгию и погибшим при исполнении служебных обязанностей журналистам. Также в нескольких городах Украины улицы названы в честь Гонгадзе.

В 2019 году Украинский ПЭН в партнерстве с Киево-Могилянской бизнес-школой, KMBS Alumni platform и изданием "Украинская правда" основали премию им. Георгия Гонгадзе, которой награждают независимых журналистов.

Ежегодно 16 сентября украинцы чтят память Георгия Гонгадзе и других погибших журналистов (фото: Леся Оробец)