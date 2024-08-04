Помните Юлю "Бандитку" из шоу "Від пацанки до панянки"? Сейчас вы ее не узнаете

"Бандитка" на шоу "Від пацанки до панянки"

Юля попала на проект, когда ей было всего 19 лет. Девушка рассказала о своей непростой истории.

Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншот)

В детстве ее избивали, а свою мать она называла "Светкой". Маленькая Юля пережила пытки, над ней издевались, об нее тушили спички.

Подростковый период тоже был непростым. Чигринец злоупотребляла алкоголем и часто попадала в неприятности.

На проекте Юля удивила зрителей. Она всеми силами пыталась стать "панянкой", хотя и не всегда могла удержаться от провокаций.

Впрочем, "Бандитка" дошла до финала. Юля стала одной из девушек, наиболее успешно прошедших все испытания.

Юля "Бандитка" на проекте (скриншоты)

Где сейчас Чигринец из шоу "Від пацанки до панянки"

Сейчас Юля создала новую страницу в Instagram. После проекта она дружила со многими участницами других сезонов, но сейчас не рассказывает, с кем поддерживает отношения.

Чигринец и ее подруга (фото: instagram.com/novy_se.reals)

После шоу "Бандитка" побрила голову, это она делала ради своей онкобольной подруги.

Юля "Бандитка" сейчас (фото: instagram.com/chyhrynets_21)

Чигринец находится в Киеве. Недавно она сделала новую прическу, продолжает делать татуировки.

Чигринец сейчас (скриншот)

Впрочем, Юля сильно изменилась. От пацанки в ней осталось очень мало. Девушка активно развивает соцсети, однако провоцирует фанатов видео, которые снимает под треки артистов из РФ.

Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншоты)