Помните Юлю "Бандитку" из шоу "Від пацанки до панянки"? Сейчас вы ее не узнаете

Финалистка четвертого сезона шоу "Від пацанки до панянки" Юля "Бандитка" Чигринец многим запомнилась экспрессивной бунтаркой. Впрочем, с 2020 года (когда вышел сезон с девушкой) она сильно изменилась.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как изменилась Чигринец и чем она сейчас занимается.
Юля попала на проект, когда ей было всего 19 лет. Девушка рассказала о своей непростой истории.
Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншот)
В детстве ее избивали, а свою мать она называла "Светкой". Маленькая Юля пережила пытки, над ней издевались, об нее тушили спички.
Подростковый период тоже был непростым. Чигринец злоупотребляла алкоголем и часто попадала в неприятности.
На проекте Юля удивила зрителей. Она всеми силами пыталась стать "панянкой", хотя и не всегда могла удержаться от провокаций.
Впрочем, "Бандитка" дошла до финала. Юля стала одной из девушек, наиболее успешно прошедших все испытания.
Юля "Бандитка" на проекте (скриншоты)
Сейчас Юля создала новую страницу в Instagram. После проекта она дружила со многими участницами других сезонов, но сейчас не рассказывает, с кем поддерживает отношения.
Чигринец и ее подруга (фото: instagram.com/novy_se.reals)
После шоу "Бандитка" побрила голову, это она делала ради своей онкобольной подруги.
Юля "Бандитка" сейчас (фото: instagram.com/chyhrynets_21)
Чигринец находится в Киеве. Недавно она сделала новую прическу, продолжает делать татуировки.
Чигринец сейчас (скриншот)
Впрочем, Юля сильно изменилась. От пацанки в ней осталось очень мало. Девушка активно развивает соцсети, однако провоцирует фанатов видео, которые снимает под треки артистов из РФ.
Чигринец из "Від пацанки до панянки" (скриншоты)
К слову, ранее стало известно, как изменилась звезда первого сезона "Від пацанки до панянки", о котором мало кто помнит.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что украинская певица "наехала" на звезду "ВИА Гры" Винницкую.
При создании материала были использованы источники: Википедия, Instagram Чигринец.