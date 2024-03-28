"Память любви": 5 причин посмотреть самый теплый фильм для свидания

Звездный актерский состав

Главную роль в фильме сыграла Джессика Честейн - оскароносная американская актриса, звезда таких фильмов как "Интерстеллар", "Оно 2", "Марсианин" и т.д. В 2022 году актриса посетила Киев, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и была награждена орденом Княгини Ольги III ст.

Главную мужскую роль исполнил американский актер Питер Сарсгаард. Среди его работ: роли журналиста Уолтера Дюранти в ленте Агнешки Голланд о Голодоморе "Цена правды", а также Роберта Кеннеди в "Джеки". За свою роль в "Памяти любви" Сарсгаард получил Кубок Вольпи как Лучший актер Венецианского кинофестиваля 2023 года, обойдя, в частности, Джейкоба Элорди из "Присциллы", Адама Драйвера из "Феррари" и Брэдли Купера из "Маэстро".

Также В фильме сыграли Меррит Вивер ("Брачная история"), Джош Чарльз ("Общество мертвых поэтов"), Элси Фишер ("Восьмой класс") и Джессика Гарпер ("Суспирия").

Кадр из фильма "Память любви"

Топовый режиссер

Режиссер фильма и автор сценария Мишель Франко - лауреат престижных наград фестивалей класса А. Картина "Новый порядок" принесла ему "Серебряного льва" - Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля; а фильм "Хроник" - Приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

"Меня восхищают аутсайдеры, я считаю, что самые интересные персонажи - это те, которые не подходят обществу. В подростковом возрасте я всегда чувствовал, что родился не в том месте - я никогда не чувствовал себя в правильном месте. И я думаю, что это превратило меня в режиссера. Это подпитало мой интерес к жизни", - сказал Франко профильному изданию Variety.

Кадр из фильма "Память любви"

Оскаровские закулисься

Франко говорит, что решение взять на роль обладательницу Оскара было "бессмысленным". Честейн была знакома с его предыдущими работами и особенно любила "Новый порядок". Такие чувства актрисы к творчеству режиссера стали естественным толчком к совместной работе.

Франко считает, что Честейн - лучшая актриса в Штатах на данный момент, и, без преувеличения, в мире. Решение взять на главную мужскую роль Сарсгаарда режиссер принципиально принимал вместе в Честейн, потому что весь фильм держится на химии между этими персонажами.

Над Мишелем насмехались на съемках: будто бы Честейн, как обладательница Оскара (а она получила его прямо в преддверие съемки), не вернется на площадку. Она не пропустила ни одного съемочного дня и отзывается об этой работе, как о замечательном шаге после получения статуэтки.

Кадр из фильма "Память любви"

Самый теплый фильм для свидания

Профильное издание BFI назвало фильм лучшим выбором для просмотра на свидании. Поэтому хватайте вторую половинку и почувствуйте, как Честейн и Сарсгаард несут редкую и бодрящую близость в кино, когда у них зарождается роман, несмотря на травматическое прошлое и настоящее.

Кадр из фильма "Память любви"

Оценки критиков

Оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10. Рейтинг на платформе Rotten Tomatoes – 86% с отметкой "Сертифицированная свежесть", которая присуждается фильмам с лучшими рецензиями. Оценка на Metacritic - 72 из 100.

Издание Deadline в свою очередь назвало ленту "идеальной как в сценарии, так и в исполнении".