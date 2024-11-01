Палюшки с творогом и мачанкой: старинный рецепт вкусных галушек из картофеля

Палюшки похожи на ленивые вареники по форме и принципу изготовления. Но это блюдо украинской кухни готовят из картофельного теста, а начинку делают как соленой, так и сладкой.
О том, как готовить палюшки с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того чтобы приготовить галушки из картофельного теста с творогом, нужно эти продукты:
Сначала нужно отварить картофель для теста. Но перед отвариванием его достаточно только помыть. Кожицу следует снимать с уже готового картофеля.
После того как картофель полностью остынет, его перемалывают на мясорубке. Также можно использовать картофелемялку.
В картофель нужно добавить одно яйцо, 30 г сметаны (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Чтобы палюшки держали форму, в картофельное тесто нужно добавить 300 г крахмала.
Муку к палюшкам не добавляют - это делает их слишком плотными и невкусными. Чтобы сделать начинку для палюшек, нужно помыть и измельчить ножом укроп.
После этого его нужно добавить в творог, вместе с 1 желтком, солью и перцем по вкусу.
Сырная начинка для палюшек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Для того чтобы палюшки не прилипали к поверхности, ее присыпают крахмалом. Для одной палюшки нужно 1 ст. л. картофельного теста, из массы формируют шарик, который затем раскатывают.
На картофельную паляничку выкладывают 1 ч. л. творожной начинки и залепляют края.
Как сделать палюшки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Приготовьте зажарку к палюшкам, так называемую мачанку. Очистьте и измельчите лук, обжарьте его до размягчения в сливочном масле. Затем влейте сметану, добавьте соль и доведите мачанку до кипения на маленьком огне.
Готовая мачанка из лука и сметаны (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Налейте в большую кастрюлю воду, доведите ее до кипения, добавив соль. Осторожно переложите в посуду палюшки, перемешайте, чтобы они не прилипли к стенкам кастрюли.
Как варить палюшки из картофеля (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
С того момента, как палюшки всплывут, их нужно варить еще в течение 5 минут. Тогда переложите их шумовкой в глубокую миску и полейте мачанкой.
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