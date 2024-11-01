Палюшки с творогом и мачанкой: старинный рецепт вкусных галушек из картофеля

Что нужно для палюшек с творогом

Для того чтобы приготовить галушки из картофельного теста с творогом, нужно эти продукты:

картофель - 1,5 кг

яйцо - 2 шт.

творог - 500 г

крахмал - 330 г

лук - 1 шт.

укроп - несколько веточек

сметана - 230 г

сливочное масло - 80 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить палюшки с творогом

Сначала нужно отварить картофель для теста. Но перед отвариванием его достаточно только помыть. Кожицу следует снимать с уже готового картофеля.

После того как картофель полностью остынет, его перемалывают на мясорубке. Также можно использовать картофелемялку.

В картофель нужно добавить одно яйцо, 30 г сметаны (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Чтобы палюшки держали форму, в картофельное тесто нужно добавить 300 г крахмала.

Муку к палюшкам не добавляют - это делает их слишком плотными и невкусными. Чтобы сделать начинку для палюшек, нужно помыть и измельчить ножом укроп.

После этого его нужно добавить в творог, вместе с 1 желтком, солью и перцем по вкусу.

Сырная начинка для палюшек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того чтобы палюшки не прилипали к поверхности, ее присыпают крахмалом. Для одной палюшки нужно 1 ст. л. картофельного теста, из массы формируют шарик, который затем раскатывают.

На картофельную паляничку выкладывают 1 ч. л. творожной начинки и залепляют края.

Как сделать палюшки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Приготовьте зажарку к палюшкам, так называемую мачанку. Очистьте и измельчите лук, обжарьте его до размягчения в сливочном масле. Затем влейте сметану, добавьте соль и доведите мачанку до кипения на маленьком огне.

Готовая мачанка из лука и сметаны (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Налейте в большую кастрюлю воду, доведите ее до кипения, добавив соль. Осторожно переложите в посуду палюшки, перемешайте, чтобы они не прилипли к стенкам кастрюли.

Как варить палюшки из картофеля (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

С того момента, как палюшки всплывут, их нужно варить еще в течение 5 минут. Тогда переложите их шумовкой в глубокую миску и полейте мачанкой.