"Пальцы дьявола". Стоит ли опасаться странных грибов, пугающих украинцев

Настоящее название

Гриб под условным названием "пальцы дьявола" в народе еще называют "цветком", "звездой", или "осьминогом".

Однако на самом деле он имеет совсем другое научное название - Цветохвостник Арчера (Clathrus archeri) и происходит из семейства радужных (Phallaceae).

Плодные тела этот гриб формирует в среднем с июля по сентябрь.

По мнению некоторых исследователей, этот гриб был назван в честь выдающегося австралийского архитектора, политика и естествоиспытателя Уильяма Арчера (William Archer), который жил на протяжении 1820-1874 годов и оставил после себя много колониальных зданий на территории Тасмании.

В то же время другие ученые утверждают, что Цветохвостник Арчера получил свое название в честь ирландского естествоиспытателя, библиотекаря и миколога Уильяма Арчера (William Archer), который жил в 1827-1897 годах и стал одним из двенадцати основателей Дублинского микроскопического клуба.

Чем отличается "молодой" гриб от "взрослого"

"Молодой" гриб имеет грушевидную (или яйцевидную) форму. Он покрыт белым перидием (специальной "грибной" оболочкой) и может достигать 3-5 см в диаметре.

Во время "взросления" гриб разрывает оболочку и "выбрасывает" лопасти (обычно 4-6 штук) розового оттенка с сетчатыми ямками. Сначала лопасти соединены у вершины.

"Осьминожек" вскоре после раскрытия (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Впоследствии лопасти разъединяются и распадаются - становятся похожи на звезду, цветок, или осьминога. Тогда диаметр гриба может достигать 10-15 см.

"Взрослый" Цветохвостник Арчера (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Интересно, что "взрослый" гриб имеет сильный, неприятный запах падали (мертвечины). Это привлекает насекомых и помогает распространять споры для размножения (слизь темно-оливкового цвета, которой покрыты лопасти гриба).

Особенности распространения

Цветохвостник Арчера - сапротроф (получает необходимые для жизнедеятельности вещества, разрушая остатки мертвых растений и животных, или их частей, абсорбируя растворимые органические соединения). Он растет на кислых почвах в лиственных и смешанных лесах. Реже встречается на лугах или в парках.

Его "родиной" считают материковую Австралию (там гриб встречается под названием Octopus Stinkhorn), Тасманию или даже Новую Зеландию. В Европе и Северной Америке он - интродуцированный (чужеродный, случайно или намеренно завезенный на новое место в результате человеческой деятельности).

Некоторые ученые предполагают, что гриб могли завести в Европу вместе с различными военными припасами или шерстью около 1914 года (в начале Первой мировой войны).

На территории нашего государства Цветохвостник Арчера встречается чаще всего в Западной Украине. Любит широколиственные и смешанные леса из бука, граба, дуба, ясеня, сосны, разных видов клена, вербы и т.д.

Этот гриб был занесен в третье издание Красной книги Украины, однако с 2021 его оттуда исключили.

Опасен ли он для людей и животных

Несмотря на неприятный запах и странный вид, Цветохвостник Арчера не является ядовитым грибом.

В то же время и съедобным его не назовешь, поскольку после приготовления у него достаточно отвратительный вкус и запах.

Те, кто осмелился его отведать, уверяют - такой опыт "приятным" не назовешь, хотя и здоровью вреда этот гриб вроде бы не наносит.

Ученые относят Цветохвостник Арчера к несъедобным грибам - таким, которые человеком в пищу не употребляются.