По пальцях рук і ніг можна визначити діабет: заява вчених

За словами медиків, надлишок цукру в крові подразнює дрібні кровоносні судини, які постачають нервові клітини поживними речовинами. Зрештою нервові клітини перестають отримувати живлення.

Пошкодження нервів, викликане високим рівнем цукру в крові, в медицині називають діабетичної нейропатією. Через це відчуття дотику, температури і болю можуть зникнути.

У деяких випадках до повної відсутності сенсорних відчуттів може спостерігатися "поколювання і оніміння" в кінцівках, які незабаром будуть вражені.

Деякі люди повідомляли, що відчували пекучий або стріляючий біль, який, як правило, посилювався вночі.

При відсутності належного лікування діабетична нейропатія провокує появу виразок шкіри на стопах, які, в свою чергу, можуть привести до розвитку гангрени.

Лікарі кажуть, що дуже важливо перевіряти ноги самостійно кожен день, і хоча б раз на рік проходити повний огляд.