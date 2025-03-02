Пахнет неприятно, но отчищает прекрасно: как хозяйкам использовать нашатырь на кухне

Нашатырный спирт является мощным средством для очистки, особенно эффективным для устранения жировых отложений. Но что именно такое нашатырь и как его можно использовать для домашней уборки?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает все, что вам нужно знать об этом мощном средстве для очищения.

Меры предосторожности при использовании нашатыря для чистки

Хотя нашатырь является очень эффективным средством для очистки, необходимо соблюдать несколько важных мер предосторожности. Уверенность в хорошей вентиляции и использование маски - это первое, на что следует обратить внимание, ведь пары нашатыря могут раздражать дыхательные пути и слизистые оболочки.

Также важно носить защитные перчатки и очки, чтобы избежать контакта с кожей и глазами, поскольку нашатырь является коррозионным.

Как использовать нашатырь для чистки?

Нашатырь является чрезвычайно эффективным средством для очистки кухонных поверхностей, таких как шкафы, вытяжки и плитки. Для очистки кухонных шкафов разведите нашатырь водой, чтобы создать мощное средство для удаления жира.

Это позволит легко избавиться от жировых отложений, накапливающихся со временем. Также нашатырь поможет очистить вытяжки и решетки плиты, удаляя липкую пленку и загрязнения, привлекающие пыль.

Нашатырь прекрасно удаляет жир (фото: Freepik.com)

Виды поверхностей для чистки нашатырем

Нашатырь - это мощное чистящее средство, которое прекрасно подходит для борьбы с различными загрязнениями на кухне, в ванной и других частях дома. Однако важно знать, на каких поверхностях его можно использовать, чтобы получить наилучший результат.

Кухонные шкафы и мебель

Кухонные поверхности часто покрываются жирными отложениями, которые трудно удалить обычными средствами. Нашатырь помогает быстро растворить эти отложения, не повреждая поверхность.

Для чистки шкафов и мебели достаточно развести нашатырь водой в соотношении 1:1 и применить на загрязненный участок. Это позволит избавиться от жировых пленок и вернуть блеск поверхностям, потерявшим свой вид со временем.

Вытяжки и вентиляторы

Вытяжки в кухне постоянно подвергаются воздействию пара и жира, который оседает на их поверхностях. Нашатырь эффективно очищает от этих загрязнений, снимая липкий налет, который может привлекать пыль и грязь.

Для лучшего эффекта смешайте нашатырь с водой и примените его на поверхности вытяжки, затем протрите с помощью губки или мягкой ткани. Это поможет устранить даже самые стойкие пятна.

Плиты и решетки

Горячие поверхности плиты быстро загрязняются жирами, особенно на решетках. Нашатырь поможет уменьшить количество времени, затрачиваемого на чистку, а также снизит физические усилия при очистке.

Положите решетки в пластиковые пакеты, налейте туда несколько столовых ложек нашатыря и оставьте на несколько часов. Пары нашатыря растворят жир, и вам останется лишь смыть решетки горячей водой.

Стекло и зеркала

Нашатырь является популярным ингредиентом во многих средствах для чистки стекла благодаря своей способности быстро испаряться и оставлять поверхности без разводов. Для приготовления средства для чистки стекла смешайте одну столовую ложку нашатыря с двумя чашками воды и налейте в пульверизатор. Этот раствор идеально подходит для чистки окон, зеркал, а также других гладких поверхностей.

Очистка духовок и плит

Нашатырь прекрасно справляется с пригоревшими остатками пищи и жировыми пятнами на духовках. Для очистки духовки подогрейте ее и поставьте чашку с нашатырем на верхнюю полку. Внизу разместите кастрюлю с водой, чтобы пары помогли размягчить загрязнения. После 8 часов вы сможете легко протереть поверхность мягкой губкой, чтобы удалить остатки грязи.

Эти пять типов поверхностей являются лишь некоторыми примерами, где нашатырь может пригодиться. Используя его правильно, можно эффективно очистить ваши бытовые поверхности и сделать дом чистым без лишних усилий.

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