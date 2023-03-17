Пятерка, которой не угодить: эти мужчины по знаку Зодиака - самые требовательные

Лев

Возглавляют пятерку самых требовательных мужчин именно Львы. Ведь представители данного знака прирожденные лидеры, постоянно стремящиеся быть первыми во всем, все время самосовершенствуясь.

Сходные запросы у них и к окружающим людям. Они допускают видеть рядом с собой исключительную особу, заметно превосходящюю других девушек. Причем любимая должна не только блистать на публике, но и умело справляться с домашними обязанностями.

Водолей

Хотя Водолеи и не завышают планку близким людям, ужиться с ними очень тяжело. Их требовательность к себе доходит до абсурда, ведь они - полны сомнений и недовольства по поводу собственного совершенства.

Вступить в отношения с Водолеем сможет только женщина с исключительным терпением, которая примет все "бзыки" такого мужчины.

Стрелец

Много разных девушек было в жизни Стрельца, но он по-прежнему остается одинок. А причина тому кроется в повышенных требованиях к потенциальной избраннице.

При этом девушка, сумеющая покорить его, найдет в лице такого мужчины надежного и преданного партнера. Но ей важно быть еще и хорошей хозяйкой, которая создаст уют, чистоту и всегда вкусно накормит.

Рак

Мужчина-Рак считает, что достоин лучшего, потому и к выбору любимой подходит ответственно. Он не будет проявлять внимание к женщине до тех пор, пока не убедится, что она этого достойна.

Если же его предположения оправдались, Рак начнет активно действовать и скоро добьется желаемого.

Козерог

Закрывают рейтинг требовательных мужчин Козероги. У них завышенная планка не к себе идеальной, а к окружающим.

Им тяжело переносить человеческое несовершенство, поэтому часто они пытаются изменить окружающих и вписать их в свою безупречную картинку.