Пять знаков Зодиака, которые найдут любовь сразу после Пасхи

В мае - сразу после Пасхи - представители пяти знаков Зодиака получат прекрасный шанс встретить свою вторую половинку и начать новую главу в жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто именно может обрести свою любовь сразу после Пасхи.

Козероги

Согласно прогнозам экспертов, именно в мае обычно резкие и откровенные в своих любовных похождениях Козероги смогут получить отличную возможность проявить нежность и терпение.

Если в этот период вы встретите кого-то особенного - не скрывайте ощущений и эмоций. Возможно, это станет началом чего-нибудь прекрасного.

Раки

Звезды предрекают - в мае у Раков есть большой шанс встретить кого-то, с кем захочется провести остаток жизни.

В то же время следует быть осторожными и не доверять льстивым словам. Если вы встретите человека, который искренне будет вам импонировать, присмотритесь внимательнее и действуйте решительно.

Тельцы

Получить одобрение Тельцов бывает очень непросто, ведь в амурных делах они известны внимательностью к деталям.

Несмотря на это, в мае успехи в любви могут буквально "снести крышу", ведь вы получите уникальную возможность встретить именно того, кто вас полюбит, поймет и останется рядом.

Стрельцы

Майский гороскоп предсказывает Стрельцам активный и веселый период с большим количеством моментов, которые могут вывести из обыденной рутины и подарить новые знакомства.

Большинство из них будут подпадать под категорию "друзья и знакомые". Однако кое-кто может задеть вас глубже, чем вы ожидаете. Если удастся управлять собственными эмоциями и дать шанс другому - вас будут ждать незабываемые приключения.

Львы

Май обещает Львам немало возможностей для романтических встреч. Даже если они редко выходят из дома и не ведут активную социальную жизнь.

В этот период ваша изящная и одновременно независимая манера общения может поразить именно того, о ком нашептывают звезды. Не закрывайтесь в себе, попытайтесь заглянуть глубже в сердца своих знакомых. Может быть, самый особенный человек уже рядом с вами?