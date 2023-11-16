Фарион, Бильченко и другие. Пять самых "зашкварных" скандалов с украинскими преподавателями

Евгения Бильченко

Так, все мы помним бывшую преподавательницу одного из киевских вузов Евгению Бильченко, которая прославилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями. Потом она оказалась еще и преступницей.

Евгения работала в Драгоманова профессором культурологии. Она говорила, что в Украине царит неонацистский режим, а война на Донбассе - гражданская. Также она называла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

После таких высказываний - ее с треском уволили из вуза и Бильченко уехала в Россию.

Также она ездила на оккупированную территорию с "гуманитарной миссией". Следует отметить, что на своем канале женщина активно собирает средства в помощь российским оккупантам. Сразу после того, как информация о поездке начала распространяться по украинским медиа, она изложила пост, где угрожала, что будет "воевать".

Немного позже Бильченко призналась, что на протяжении как минимум шести лет вела антиукраинскую деятельность и даже рада, что она официально является госпредательницей в Украине.

Евгения Бильченко поддерживала Россию (фото: facebook.com yevzhik)

Ирина Фарион

Ирина Фарион известна не одним своим скандалом. У нее талант попадать в них, благодаря своим ну очень неоднозначным высказываниям. Еще в 2018 году бывшая депутат говорила, что русскоязычные украинцы - должны быть уничтожены, да и вообще война в Украине из-за них. Также она обвиняла жителей Мариуполя в том, что они виноваты в смертях. Именно они, а не Россия.

После скандала с русскоязычными бойцами "Азова" и сдачей данных проукраинского студента, учащиеся Львовской политехники вышли на протесты против ее так называемой деятельности и высказываний. многие известные личности в Украине называли Фарион "агентом Кремля.

В итоге 15 ноября Ирина Фарион была уволена с должности профессора преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

Фарион отреагировала на свое увольнение в своей соцсети заявив, что будет его обжаловать в суде.

"Все только начинается, потому что каждый финиш - это по сути старт. Готовлю иск в суд", - сообщила она.

Ирина Фарион (Getty Images)

"Украину придумали польские масоны!"

Так, в 2019 году возник скандал в Одессе. Там преподаватель истории Украины Антон Кравчик сообщил студентам, что "Украину придумали польские массоны".

Он озвучил теорию о том, что якобы масоны-поляки создали политический проект "Украина" в начале ХХ века, чтобы отомстить России. Также в доказательство некоторых выкладок Кравчик цитировал письма Тараса Шевченко.

Доктор наук планировал создать "Николаевскую народную республику"

В Украине доктор наук разработал концепцию"Николаевской народной республики" для оккупантов. Соответствующим "научным трактатом" отметился руководитель одной из кафедр Одесской юридической академии.

Его "концепция" предусматривала тотальную денацификацию всех сфер жизнедеятельности николаевцев.

Отмечается, что по указанию агрессора предатель собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Национальной полиции. Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

Для выполнения этой задачи фигурант подготовил фейковое "обоснование" для создания так называемой "ННР", которое планировал отправить на согласование в Москву.

В СБУ сообщили, что своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в начале лета 2022 года.

Доктор наук оказался сепаратистом (фото: СБУ)

"Одесса – это Россия!"

Учителя труда Граденицкой школы (Одесская область) Николая Ласицу уволили за то, что он в запрещенной социальной сети высказывался в поддержку России.

Учитель в запрещенной социальной сети ВКонтакте публиковал сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса - это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты. Преподавателя труда с треском уволили из школы.

Николай Ласица заявлял, что Одесса - єто Россия (Скриншот)