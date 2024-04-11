Пять известных фигур из истории, чье богатство было неприлично огромным

Вильгельм I Завоеватель

Этот король из Нормандии, которого французские союзники ласково прозвали Ублюдком, прославился тем, что завоевал всю Англию и объединил ее под своим правлением.

Оккупация, однако, оказалась положительной для страны: Вильгельм I Завоеватель учредил единую систему управления, построил Тауэр и множество других крепостей, создал регулярную армию и флот, в общем, превратил державу в великую силу.

Но главным его достижением стало проведение первой земельной переписи в Англии, чтобы получить представление о состоянии подчиненных ему территорий.

Собрание материалов переписи земель и имущества, проведенной по приказу короля в 1085-1086 годах, получило пугающее название "Книга Страшного суда".

Более того, его величество обогатился за счет издания специального указа. Согласно ему, все земли в Англии теперь принадлежат монарху, а герцоги, графы и бароны, не говоря уже о простых людях, являются лишь арендаторами. Это обеспечило постоянный приток средств в казну, но также вызвало недовольство налогоплательщиков.

Историк Уильям Рубинштейн оценил, что наследство, оставленное правителем своим сыновьям Роберту и Вильгельму, в современных деньгах эквивалентно 209 миллиардам долларов.

Вильгельм I Завоеватель (фото: Simple Wikipedia)

Атауальпа

Не только в Европе, но и в Америке существовали богатые правители. Среди них выделяется Атауальпа, последний император инков, который считается одним из самых обеспеченных коренных американцев.

Оценить его богатство приблизительно невозможно из-за отсутствия понятия рынка и денег у местных племен, где товарообмен осуществлялся бартером. Инковское общество считало, что вся страна, ее имущество и население принадлежат императору, и в Андах не было ничего, чем бы он не владел.

Однако состояние Атауальпы можно приблизительно оценить по сумме, которую он предложил в качестве выкупа испанцам, взявшим его в плен. После поражения в битве при Кахамарке императора захватил знаменитый конкистадор Франсиско Писарро.

В плену Атауальпа проявил исключительную смекалку. Когда Писарро вошел в комнату, где его держали в цепях, он предложил заполнить помещение золотом до потолка за свою свободу. Писарро был поражен. Атауальпа продолжил, предложив также заполнить соседнюю комнату серебром. Писарро согласился на сделку.

Несмотря на выкуп, Атауальпу все равно убили. Но сумма выкупа - 6 тонн золота и 12 тонн серебра, плюс еще 1,5 тонны золота и 3 915 тонн серебра, вывезенных испанцами из Империи инков, стали причиной колоссальной инфляции, кризиса денежной системы и деградации экономики в Испании почти на 200 лет.

Хотя золото Атауальпы не спасло его, оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный выкуп, когда-либо выплачивавшийся за похищенного человека.

Атауальпа (фото: World History Encyclopedia)

Якоб Фуггер

Хотя Якоб Фуггер не обладал собственным государством, он имел достаточно средств, чтобы приобрести его, если бы пожелал. Однако ему это не было нужно, поскольку все влиятельные люди того времени были под его контролем.

Этот банкир и инвестор, проживавший в XVI веке в Аугсбурге, Германия, выдавал кредиты монархам и римским папам. Изначально он нажил состояние на торговле текстилем с Италией, но затем переключился на горнодобывающую промышленность, особенно на добыче ртути и серебра.

Фуггер достиг своего богатства благодаря осторожному контролю за инвестициями. Он был одним из первых в Европе, кто применил бухгалтерию с двойной записью.

Раздавая кредиты и получая взамен различные прибыльные предприятия, Якоб стал монополистом в горнодобывающей отрасли. Он контролировал рудные копи по всей Европе и обкладывал долгами самых влиятельных аристократов того времени.

Почему эти богатые люди предпочитали жить в долг, отдавая банкиру свои шахты на бессрочное использование? Они просто не владели хорошими финансовыми навыками, в отличие от Фуггера.

Кроме того, Якоб, несмотря на свою финансовую жесткость, был также очень набожным католиком. Чтобы сосредоточиться на бизнесе и не беспокоиться о спасении души, он предпринял оригинальный шаг.

Банкир построил целый квартал из 52 домов для бедных и поселил туда малоимущих. Это был один из первых в истории примеров социального жилья. Арендаторы платили символическую плату в один гульден, что эквивалентно 0,88 евро по сегодняшним стандартам, но были обязаны молиться за Фуггера и его семью трижды в день.

Якоб Фуггер (фото: Wikimedia)

Муса I

Муса I был верховным правителем средневекового государства Мали в период с 1312 по 1337 год. За время его правления империя достигла высшего расцвета.

Известен своей чрезмерной роскошью, Муса, как мусульманин, обязан был выполнить хадж в Мекку. И он сделал это с величественным размахом. В его сопровождении было 60 тысяч слуг и воинов, ряды рабов и караван из 80 верблюдов, каждый из которых нес на горбу до 136 килограммов золота.

Все это добро он щедро раздавал в пути, чтобы продемонстрировать свое богатство и верность исламу.

Эта щедрость привела к инфляции и десятилетнему финансовому кризису в Каире, Медине и Мекке. Во время своего хаджа Муса потратил 18 тонн золота, утверждая, что оно растет на деревьях в его королевстве. Он также поощрял развитие науки и искусства, основав библиотеку в столице империи Мали, городе Тимбукту.

Кроме того, каждую пятницу Муса строил новую мечеть.

Манса Муса I рассматривает Императорский Золотой Глобус (фото:Wikimedia)

Октавиан Август

Октавиан, римский император и внучатый племянник Юлия Цезаря, совершил объединение Рима, завоевал Египет, Иудею, Галатию и Испанию, установил порядок в стране и сосредоточил всю полноту государственной власти в своих руках, стремясь к благополучию общества.

Он также культивировал культ своей личности, переименовав месяц август в свою честь, который изначально назывался "секстилий".

Октавиан, несомненно, является одним из кандидатов на звание самого богатого человека своего времени, ведь он владел Римской империей, контролировавшей от 25 до 30 процентов мировой экономики в то время.

По оценкам историка из Стэнфордского университета Иэна Морриса, Август в определенный период времени обладал богатством, эквивалентным одной пятой ресурсов всей империи. Он также унаследовал провинцию Галлию от Юлия Цезаря как личную собственность, а также владел всем Египтом.

Октавиан Август (фото: Wikimedia)