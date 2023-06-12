Пять способов быстро разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код

Вход в аккаунт Google

Телефоны со старой версией Android (ниже 5.0) можно разблокировать с помощью входа в свой аккаунт Google. Для этого смартфон должен быть подключен к беспроводному интернету.

После подключения к Wi-Fi при вводе пароля или графического ключа вам нужно 5 раз ввести неправильную комбинацию, пока на экране не появится надпись: "Забыли пароль".

Выбираете этот пункт, и система предложит ввести пароль и логин аккаунта Google, который привязан к этому телефону. Просто следуйте подсказкам, и вы сможете восстановить пароль от телефона.

Приложение Smart Lock

С помощью этого приложения гаджет можно разблокировать тремя способами:

Безопасный аппарат. К телефону через Bluetooth подключается "знакомый" аппарат, и так вы разблокируете свой гаджет.

Безопасное место. Если на телефоне включен GPS, человека направят в ту точку, которая обозначена как дом. Если место совпадает с заданным, то телефон разблокируется.

Распознавание лиц. Во время определения владельца, телефон разблокируется после сравнения лиц с фото, сохраненного в телефоне и личности, которую увидела камера.

Найти мое устройство

Вам нужен сервис Google Find for my device. Зайдите в Equipment management с другого устройства, а оттуда - в свой аккаунт. Выберите требуемую надпись и нажмите "Блокировать".

Введите новый пароль и подтвердите его. Теперь вы сможете разблокировать свой телефон с помощью нового пароля.

Батарея

Аккумулятор телефона может помочь сбросить пароль. Нужно, чтобы на вашем гаджете было меньше 10% зарядки. Тогда на экране появится предупредительное окно.

Вы должны зайти в раздел "Состояние батареи" и нажать кнопку "Назад", чтобы выйти в "Меню настроек". Зайдите в пункт "Безопасность" и отключите пароль.

Сброс заводских настроек

Если все перечисленные способы выше вам не помогли, то восстановить доступ поможет сброс к заводским настройкам. При этом вы потеряете всю информацию, которая была на смартфоне.

Рекомендуется этот способ использовать только в том случае, если ничего не помогает.

Нажмите одновременно кнопку питания и увеличения (или уменьшения) громкости на 15 секунд. Или "Домой" + питание + увеличение/уменьшение громкости на 15 секунд. Комбинация кнопок обычно зависит от модели телефона.

После этого на экране появится окно управления. Вам нужно нажать Recovery и с помощью кнопки регулирования звука подтвердить свой выбор кнопкой питания.