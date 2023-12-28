Пять простых советов, которые помогут сберечь ваши зубы

Пять советов сберечь здоровыми зубы и десна

Чистите зубы два раза в день

Чистка зубов два раза в день является ключом к защите ваших зубов и десен и предотвратит потенциальные последствия в дальнейшем, такие как кариес и заболевания десен.

"Используя зубную щетку с мягкой щетиной, аккуратно почистите зубы со всех сторон и выбирайте зубную пасту с фтором", - советует Навин.

Зубная нить ежедневно

Использование зубной нити не является частью повседневной жизни многих людей, но это помогает уменьшить образование зубного налета, а также снижает риск возникновения кариеса и заболеваний десен.

"Использование нити хотя бы один раз в день поможет сохранить зубы и десны крепкими, а также сохранит свежий запах изо рта", - сказал врач.

Уменьшите потребление сахара

Сахар является одной из основных причин кариеса, поэтому сокращение потребления сладких продуктов и напитков поможет уменьшить количество кариеса во рту, а также поможет вам вести более здоровый образ жизни в целом.

Замените сладкие напитки и постепенно начните потреблять больше воды.

Бросьте курить

Курение может оказать пагубное влияние на здоровье десен и увеличивает вероятность потери зубов.

Табак снижает количество кислорода в кровотоке, а это означает, что если ваши десны не в хорошем состоянии, они не смогут зажить так быстро, а у курильщиков заболевания десен развиваются гораздо быстрее, чем у некурящих.

Используйте лечебную жидкость для полоскания рта

Использование терапевтической жидкости для полоскания рта вместо косметической может принести много пользы для гигиены полости рта.

Использование жидкости для полоскания рта после чистки зубов поможет очистить участки, до которых щетка, возможно, не добралась, и поможет предотвратить заболевание десен, уменьшить образование зубного камня и зубного налета, а также дольше сохранять свежий запах изо рта.