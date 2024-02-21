Пять ошибок в дизайне спальни, делающих комнату неудобной

Спальня – это одно из главных мест в доме, потому что там мы проводим довольно много времени и отдыхаем. Дизайн и обустройство этой комнаты имеет большое значение, потому что от этого зависит наш отдых, самочувствие и настроение.
Какие ошибки приводят к неэстетичному виду и делают спальню неудобной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Исправить эту ошибку довольно легко - отодвиньте кровать от стены. Размещение кровати в углу нарушает весь поток комнаты. В идеале кровать должна находиться в центре дальней стены, чтобы вы могли видеть изголовье при входе в комнату.
Наличие телевизора не улучшает дизайн спальни, но это не значит, что от него нужно отказаться. Тем более что каждому человеку нужно иметь теплое и уютное место для просмотра любимых шоу или фильмов.
Дизайнеры советуют сделать телевизор в спальне малозаметным. Например, утопив его в стену, чтобы включен он выглядел просто как произведение искусства. Или спрятать его на специальной полке в шкафу и вытаскивать, когда он вам нужен. В остальное время телевизор будет спрятан за закрытыми дверями.
Не все кровати имеют одинаковую высоту, как и тумбочки. Следует выбирать такие, чтобы вы не тянулись вверх или вниз посреди ночи, чтобы схватить телефон или стакан воды.
Для создания мягкого теплого свечения нужно использовать несколько разных типов освещения. К примеру, рассеянное освещение на тумбочках благодаря тканевому абажуру или даже стеклянной колбе. Используйте лампы на прикроватных тумбочках и бра на стенах вместе со встроенными светильниками.
Конечно, спальня используется для отдыха и сна. Но это не значит, что в ней не должно быть ни одного кресла или еще чего-нибудь для сидения. Разместите кресло, в котором вы сможете сидеть и читать книгу. Также поставьте пуфы или мягкий табурет у ног своей кровати. Это не только добавит место для сидения, но и обеспечит хороший переход от кровати к остальной комнате.
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