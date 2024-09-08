Пять благозвучных и забытых слов в украинском языке, которые поразят вашего собеседника

Балаканина

Многословный разговор, продолжающийся в течение длительного времени, может быть назван болтовней. Этот термин часто применяют для описания долгих бесед или споров, в которых участники не могут достичь общего согласия.

Виднокрай

Это слово используется для обозначения воображаемой линии, разграничивающей небо и землю. Оно появилось в начале двадцатого века, но было запрещено во время советской власти.

Манівцем

В украинском языке это слово используется для обозначения обходной дороги или пути в переносном смысле. Обычно его можно встретить в устном народном творчестве - в сказках, легендах, думах или песнях. Также его активно использовали украинские поэты, чтобы сделать свои стихи певучими и мелодичными.

Уторопати

Это слово употребляется для обозначения понимания или постижения чего-либо. Также существует его вариант - "второпати".

Поспіхом

Это украинское слово означает действие, исполненное очень быстро. Оно может иметь отрицательный оттенок, указывая на то, что что-то сделано наспех и, соответственно, небрежно.