ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшло

Новость на русском →
Тернопільська область, Середа 10 травня 2023 19:00
П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшло П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталя Коваль

В Тернопільській області в ніч на 9 травня водій ганяв по колу на перехресті, де організовано круговий рух з ввімкнутим покажчиком повороту. Поліцейські зупинили автомобіль і тут їх чекав справжній "шок".

Про це розповіли на Facebook-сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.

Деталі дивної історії

Близько 22:00 поліцейські зупинили автомобіль Skoda за порушення ПДР.

І тут водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння відразу почав пропонувати патрульним 1000 доларів, щоб "відкараскатися" від відповідальності.

Копи запропонували чоловікові пройти огляд, щоб визначити п'яний він чи ні, однак він категорично відмовився.

При цьому під час спілкування з патрульними він наполегливо і неодноразово пропонував хабар.

Інспектори попереджали його, що після такого може бути кримінальна відповідальність, однак водій не залишав спроб "домовитися" і "порішати".

Патрульні зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На місцевого жителя поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

П'яний водій-&quot;рішала&quot; шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшлоП'яний водій-&quot;рішала&quot; шокував копів сумою хабаря: що з цього вийшло

П'яний водій-"рішала" шокував копів сумою хабаря (фото: facebook.com/ternopilpolice)

Нагадаємо, раніше в Києві водій ВМW хотів зробити "крутий трюк" на дорозі, але поплатився за своє нахабство.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Тернопіль Правила дорожнього руху