4 верных признака того, что ваши отношения долго не продержатся

На начальном этапе отношений у вас все отлично и кажется, что так будет всегда. Однако случается так, что даже идеальные отношения заканчиваются быстро.

Наряду с партнером вы чувствуете себя дискомфортно

Чувство дискомфорта – это первый тревожный "звоночек", что с отношениями что-то не так. Если в других ситуациях вам хорошо и спокойно, а рядом с партнером напряженно, то стоит задуматься.

Вряд ли у вас получится долго продержаться в отношениях, если рядом с вашей второй половинкой вам некомфортно.

Партнер вас постоянно перебивает

Коммуникация как и доверие - это кирпичики, на которых держатся любые отношения. Поэтому если вас партнер постоянно перебивает, не дает договорить, разговор получается непродуктивным, отношения не будут долгими.

Если любимый человек вас часто перебивает, то это означает: или человек не умеет слушать или ваше мнение партнеру совершенно неинтересно. С такой ситуацией будущее развитие отношений очень маловероятно.

Родители присутствуют в ваших отношениях

Отношения - это дело только двух человек. Если родители пытаются вмешиваться, устанавливать в ваших отношениях свои правила и порядки, то рано или поздно такие отношения закончатся. Тем более, если ваш партнер никак не пытается противостоять вмешательству родителей.

Финансовые проблемы

Само наличие финансовых проблем не указывает на несовершенство вашего союза. Однако если это только временно. Однако когда финансовые проблемы постоянны и партнер абсолютно ничего не хочет с этим делать, то стоит задуматься, что в этих отношениях будет в дальнейшем.