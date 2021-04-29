Що означають кольори і символи сакральної української писанки: це повинен знати кожен

Що означають символи на писанці

Сонце - найпопулярніший вид орнаменту, він символізує світло і нове життя.

Хрест - це чотири напрямки, пори року або сторони світу. А в християнстві - це символ страждань, віри і воскресіння.

Зірка, роза (ружа) - символ сонця і ранкової зорі. Цікаво, що цей візерунок означає також любов. Якщо вам подарували писанку з зірками - це зізнання в почуттях.

Сварга (ламаний хрест). Це один з найстаріших символів. Він символізує добро і захист від темних сил.

Нескінченник або кривулька. Знак однієї з головних стихій - води. Будучи необхідною для всього живого, вода одночасно могла бути злою і невблаганною під час весняного водопілля.

Грабельки, гребінці зображують хмари і дощ. Писанки з грабельками створювали в посуху, вважаючи, що написавши цей знак, можна викликати довгоочікувані небесні води.

Олень символізує достаток і багатство. За часів первісних мисливців м'ясо цієї тварини було основною їжею, шкіра була потрібна для пошиття одягу та будівництва житла, а з кісток і рогів виготовляли зброю і прикраси.

Кінь - образ безстрашного віщуна віри, нестримного, готового до самопожертви. Такий символ означає силу і любов до праці.

Птах - означає зародження життя, родючість, приплід, достаток, є символом Вознесіння до Бога.

Фото: Символи писанок та їх значення

Колір писанки (як і крашанки) має особливе значення

Червоний означає добро, радість життя, для молоді - щасливий шлюб. Яйце червоного кольору є символом Воскресіння, жертовності, небесного вогню.

Жовтий, золотий - символ небесного світила, Сонця, багатства, родючості. Яйця цього кольору оберігали від злих сил і поганого.

Зелений - колір весни, воскресіння природи, надії і життя. Він означає зростання, розвиток і гармонію в природі.

Бурий, коричневий символізує землю і її приховану життєву силу. Цікаво, що такий колір в писанкарстві пов'язаний з відродженням до життя і зі смертю одночасно.

Чорний - колір ночі, всього невідомого і таємного. Символізує нескінченність життя людини, буття після смерті.

Білий означає чистоту, непорочність. На писанці такий колір означає безгрішне життя.

Блакитний уособлює небо, повітря, воду, чистоту і здоров'я. Нанесений на писанку він символізує насичення і небесну божественність.